Sudden Strike 5: Roadmap enthüllt Koop, DLC und Editor

Für Sudden Strike 5 wurde nach dem weltweiten Launch am 23. April eine umfassende Content-Roadmap vorgestellt, die mehrere neue Funktionen, Spielmodi und Erweiterungen für die kommenden Monate bestätigt.

Den Anfang macht ein Quality-of-Life-Update, das auf Community-Feedback basiert und gezielt Verbesserungen am Gameplay sowie verschiedene Fehlerbehebungen umfasst. Ziel ist es, das bestehende Spielerlebnis zu stabilisieren und gleichzeitig auf häufig geäußerte Wünsche aus der Spielerschaft zu reagieren.

Im Anschluss wird ein Koop-Modus eingeführt, der die gesamte Kampagne für gemeinsames Spielen erweitert. Dadurch sollen taktische Gefechte künftig gemeinsam mit einer zweiten Person bestritten werden können, was die strategische Ausrichtung des Echtzeit-Strategiespiels deutlich erweitert.

Ebenfalls Teil der geplanten Inhalte ist eine zusätzliche DLC-Erweiterung mit einer noch nicht im Detail enthüllten Sechs-Missionen-Kampagne. Informationen zu Inhalt, Veröffentlichungstermin und Preis sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Abgerundet wird die Roadmap durch einen Szenario-Editor, der es ermöglicht, eigene Inhalte zu erstellen und mit anderen zu teilen. Damit soll der kreative Umfang des Spiels erweitert und die langfristige Spielbarkeit weiter gestärkt werden.

Sudden Strike 5 ist aktuell für PC, Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar und soll durch die geplanten Inhalte kontinuierlich erweitert werden.