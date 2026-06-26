Sudden Strike 5: Sechs neue Missionen und ein französischer Kommandeur

Mit France: Road to Liberation erhält Sudden Strike 5 bereits am 23. Juli 2026 seine nächste große Erweiterung. Das DLC erscheint für PC, Xbox on PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und führt Spieler in die Befreiung Frankreichs während der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs.

Die neue Kampagne spielt im August 1944 vor dem Hintergrund der Operation Dragoon. Insgesamt umfasst die Erweiterung sechs neue Missionen. Drei davon werden auf Seiten der Alliierten gespielt, während die übrigen drei die Perspektive der deutschen Streitkräfte einnehmen.

Als Alliierte landen Spieler unter anderem an Camel Beach, beteiligen sich an der Befreiung von Toulon und versuchen, mit der Einnahme von Hill 300 wichtige deutsche Rückzugswege abzuschneiden. Die Achsenmächte stehen dagegen vor der Herausforderung, ihre Truppen zu evakuieren und gleichzeitig strategisch wichtige Positionen gegen den zunehmenden Druck der Alliierten zu verteidigen.

Auch spielerisch erweitert das DLC die taktischen Möglichkeiten. Mit Jean de Lattre de Tassigny hält ein neuer französischer Kommandeur Einzug, der auf hohe Mobilität spezialisiert ist. Unterstützt wird dieser Spielstil durch die neuen Doktrinkarten Maquis Mobilization und Crew Vehicle Training, die zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Strategien bieten.

Darüber hinaus ergänzt das DLC den Fuhrpark und die Einheitenauswahl um mehrere Neuzugänge.

Dazu zählen unter anderem:

USS Edison als neuer alliierter Zerstörer

Deutscher SdKfz. 302 Goliath

Neue französische Infanterieeinheiten

Amphibische Fahrzeuge

Weitere neue Fahrzeug- und Einheitentypen

Neben der Erweiterung arbeitet Entwickler Kite Games weiterhin an den geplanten kostenlosen Updates. Bereits Anfang Juli soll der Koop-Modus für alle Spieler veröffentlicht werden. Zusätzlich wurde kürzlich ein Quality-of-Life-Update bereitgestellt, das unter anderem das individuelle Entfernen von Einheiten aus Schützengräben, neue Tutorial-Hinweise sowie zusätzliche Sichtbarkeitsoptionen integriert.

Passend zur Veröffentlichung haben Kalypso Media und Kite Games außerdem einen Blick hinter die Kulissen veröffentlicht, bei dem das Hauptthema von Sudden Strike 5 vom Budapest Art Orchestra eingespielt wird und die Atmosphäre der Schlacht musikalisch untermalt.