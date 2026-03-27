Sudden Strike 5 stürmt am 23. April das Schlachtfeld! Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten Zugriff auf ein Arsenal exklusiver Extras.

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games geben bekannt, dass Sudden Strike 5, der neueste Teil der Echtzeit-Taktikreihe im Zweiten Weltkrieg, am 23. April 2026 erscheint und ab sofort für PC (Kalypso Store), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 vorbestellt werden kann – sowohl in der Standard Edition (49,99 Euro) als auch in der Deluxe Edition (59,99 Euro), inklusive 10 % Vorbesteller-Rabatt auf Xbox und PlayStation 5 (nur PlayStation Plus-Mitglieder).

Die Deluxe Edition für PC kann im Kalypso Store für 49,99 Euro vorbestellt werden.

Die Sudden Strike 5 – Deluxe Edition bietet eine Vielzahl zusätzlicher Inhalte, darunter zwei exklusive PvP-Kartenvarianten – „Piazza del Mercato (Nacht)” und „Weißrussische Felder (Winter)” – sowie sechs exklusive Skin-Pakete mit über 80 einzigartigen Fahrzeug-Tarnlackierungen.

Ebenfalls in der Deluxe Edition enthalten ist der Original-Soundtrack, der orchestrale Kampfszenen mit atmosphärischen Klangkulissen kombiniert und so für ein besonders immersives Spielerlebnis sorgt. Darüber hinaus erhalten Vorbesteller der Deluxe Edition auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 die Möglichkeit, das Schlachtfeld bereits 72 Stunden vor dem offiziellen Release zu stürmen.

Sudden Strike 5 versetzt Kommandeure direkt an die Frontlinien des Zweiten Weltkriegs, während Schlachten in Europa und Nordafrika toben. Mehr als 300 authentische historische Fahrzeuge und Einheiten der deutschen, sowjetischen und alliierten Streitkräfte stehen zur Auswahl, darunter ikonische Modelle wie der Sherman-Panzer, die Messerschmitt Bf 109 und der T-34.

In packendem Echtzeit-Taktik-Gameplay gilt es, den Gegner zu überlisten und auszumanövrieren – eine echte Herausforderung selbst für erfahrene Strateg:innen. Die 25 Missionen umfassende Kampagne bietet nichtlineares Sandbox-Gameplay, bei dem Ziele auf unterschiedliche Weise erreicht werden können – durch Aufklärung, Sabotage, alternative Routen und das geschickte Zusammenspiel verschiedener Einheiten.

Sudden Strike 5 kann ab sofort sowohl in der Standard Edition als auch in der Deluxe Edition vorbestellt werden.