Sudden Strike 5: Xbox-exklusiver Trailer vom Schlachtfeld

Image: Kalypso Media

Wählt klug oder stürmt los — riskante Nebenziele und historische Generäle entscheiden in Sudden Strike 5 über Sieg oder Niederlage.

Der neue Xbox-exklusive Trailer zu Sudden Strike 5 von der Tokyo Game Show steht ganz im Zeichen von klassischer, strategischer WWII-Action.

Spieler kombinieren Eigenschaften der Generäle mit eigener Führung, nutzen ein ausgebautes Doktrin-System und entscheiden zwischen fokussiertem Angriff oder taktischem Vorgehen mit sekundären Zielen.

Der Release von Sudden Strike 5 ist für Konsolen und PC für 2026 geplant.

  2. Fayedog 11640 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 26.09.2025 - 15:54 Uhr

    Ist das Spiel oder der Trailer Xbox-exklusiv? Wenn Zweiteres zutreffend ist, welche Bewandtnis soll dies dann haben?

