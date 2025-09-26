Sudden Strike 5: Xbox-exklusiver Trailer vom Schlachtfeld

Wählt klug oder stürmt los — riskante Nebenziele und historische Generäle entscheiden in Sudden Strike 5 über Sieg oder Niederlage.

Der neue Xbox-exklusive Trailer zu Sudden Strike 5 von der Tokyo Game Show steht ganz im Zeichen von klassischer, strategischer WWII-Action.

Spieler kombinieren Eigenschaften der Generäle mit eigener Führung, nutzen ein ausgebautes Doktrin-System und entscheiden zwischen fokussiertem Angriff oder taktischem Vorgehen mit sekundären Zielen.

Der Release von Sudden Strike 5 ist für Konsolen und PC für 2026 geplant.