Sudden Strike 5: Zurück an die Front im neuen Launch-Trailer

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games geben die Veröffentlichung von Sudden Strike 5 bekannt und feiern damit die Rückkehr der beliebten Echtzeitstrategie-Reihe.
Der neueste Teil setzt mit höherer Komplexität, größeren Schlachtfeldern und noch mehr Möglichkeiten, den Sieg im Sandbox-Gameplay zu erringen, neue Maßstäbe für taktisches Gameplay im Zweiten Weltkrieg.
Sudden Strike 5 ist ab sofort für PC, Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 in der Standard Edition (49,99 Euro) sowie in der Deluxe Edition (59,99 Euro) erhältlich. Im Kalypso Store, auf Steam und im Epic Games Store gibt es in den ersten sieben Tagen einen Launch-Rabatt von 10 %.
Der Release-Trailer von Sudden Strike 5 stimmt auf das Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg ein.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schöner Trailer. Danke. Freue mich schon auf Sudden Strike 5. 🙂
Wow da ist man mittlerweile auch schon bei Teil 5! Bis Teil 2 habe ich es auf dem PC gespielt und dann irgendwie aus de Augen verloren.
Sudden Strike 2 auf PC war damals super.
Grundsätzlich sieht das gut aus, ein anderes Setting/Genre wie Scifi oder Fantasy wäre mir lieber.
Geht mir auch so. Ich mag einfach nicht das realistische Szenario mit historischem Hintergrund. Eher Richtung Halo Wars, Battletech oder zumindest Steampunk wäre mir auch lieber. Oder halt dann direkt Fantasy / Mittelalter. So wie Age of Empire, dass zwar echte Völker hat, aber letztendlich nur ein Fantasy Szenario ist.
Das wird ohne Maus und Tastatur wahrscheinlich nicht ordentlich flutschen
Der erste Teil damals im Multiplayer war echt gut und mal was Anderes zu C&C und Co.
Ich hatte mal einen früheren Teil für den PC, glaube den ersten Teil. Da war ich Jugendlicher. Da habe ich absolut nicht kapiert, wie ich das spielen muss. Das hat sich so in mir eingebrannt, dass ich mich selbst jetzt im erwachsenen Alter nicht rantraue.