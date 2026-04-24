Sudden Strike 5: Zurück an die Front im neuen Launch-Trailer

Zurück an die Front: Sudden Strike 5 ist ab sofort erhältlich!

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games geben die Veröffentlichung von Sudden Strike 5 bekannt und feiern damit die Rückkehr der beliebten Echtzeitstrategie-Reihe.

Der neueste Teil setzt mit höherer Komplexität, größeren Schlachtfeldern und noch mehr Möglichkeiten, den Sieg im Sandbox-Gameplay zu erringen, neue Maßstäbe für taktisches Gameplay im Zweiten Weltkrieg.

Sudden Strike 5 ist ab sofort für PC, Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 in der Standard Edition (49,99 Euro) sowie in der Deluxe Edition (59,99 Euro) erhältlich. Im Kalypso Store, auf Steam und im Epic Games Store gibt es in den ersten sieben Tagen einen Launch-Rabatt von 10 %.

Der Release-Trailer von Sudden Strike 5 stimmt auf das Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg ein.