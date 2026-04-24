Sudden Strike 5: Zurück an die Front im neuen Launch-Trailer

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Image: Kalypso Media

Zurück an die Front: Sudden Strike 5 ist ab sofort erhältlich!

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games geben die Veröffentlichung von Sudden Strike 5 bekannt und feiern damit die Rückkehr der beliebten Echtzeitstrategie-Reihe.

Der neueste Teil setzt mit höherer Komplexität, größeren Schlachtfeldern und noch mehr Möglichkeiten, den Sieg im Sandbox-Gameplay zu erringen, neue Maßstäbe für taktisches Gameplay im Zweiten Weltkrieg.

Sudden Strike 5 ist ab sofort für PC, Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 in der Standard Edition (49,99 Euro) sowie in der Deluxe Edition (59,99 Euro) erhältlich. Im Kalypso Store, auf Steam und im Epic Games Store gibt es in den ersten sieben Tagen einen Launch-Rabatt von 10 %.

Der Release-Trailer von Sudden Strike 5 stimmt auf das Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg ein.

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8 Kommentare Added

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  2. faktencheck 185840 XP Battle Rifle Master | 24.04.2026 - 11:58 Uhr

    Wow da ist man mittlerweile auch schon bei Teil 5! Bis Teil 2 habe ich es auf dem PC gespielt und dann irgendwie aus de Augen verloren.

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  3. Katanameister 402500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 24.04.2026 - 13:00 Uhr

    Grundsätzlich sieht das gut aus, ein anderes Setting/Genre wie Scifi oder Fantasy wäre mir lieber.

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    • SofaGamer 6785 XP Beginner Level 3 | 24.04.2026 - 13:15 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Geht mir auch so. Ich mag einfach nicht das realistische Szenario mit historischem Hintergrund. Eher Richtung Halo Wars, Battletech oder zumindest Steampunk wäre mir auch lieber. Oder halt dann direkt Fantasy / Mittelalter. So wie Age of Empire, dass zwar echte Völker hat, aber letztendlich nur ein Fantasy Szenario ist.

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  4. GERxJOHNNY 78870 XP Tastenakrobat Level 4 | 24.04.2026 - 13:06 Uhr

    Das wird ohne Maus und Tastatur wahrscheinlich nicht ordentlich flutschen

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  5. Blight 37085 XP Bobby Car Raser | 24.04.2026 - 13:47 Uhr

    Der erste Teil damals im Multiplayer war echt gut und mal was Anderes zu C&C und Co.

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  6. EdgarAllanFloh 129200 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 16:16 Uhr

    Ich hatte mal einen früheren Teil für den PC, glaube den ersten Teil. Da war ich Jugendlicher. Da habe ich absolut nicht kapiert, wie ich das spielen muss. Das hat sich so in mir eingebrannt, dass ich mich selbst jetzt im erwachsenen Alter nicht rantraue.

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