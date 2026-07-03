Suicide Squad: Kill the Justice League: Entwickler berichten von stark belastender Entwicklung und Frust über Live-Service-Fokus

Entwickler von Suicide Squad: Kill the Justice League sprechen über die schwierige Entwicklung und Kritik am aktuellen Kurs der Branche.

Zwei leitende Entwickler von Suicide Squad: Kill the Justice League haben sich rückblickend kritisch über die Entwicklung des Spiels und die allgemeinen Strukturen innerhalb der Spieleindustrie geäußert.

In einem Interview mit Bloomberg schildern Johnny Armstrong (Associate Design Lead) und Axel Rydby (Game Director), dass sich die Prioritäten während der langen Entwicklungszeit zunehmend verändert hätten. Ursprünglich habe das Projekt stärker auf klassische Spielentwicklung ausgerichtet begonnen, sei jedoch im Laufe der Zeit immer stärker durch wirtschaftliche Vorgaben und Live-Service-Anforderungen geprägt worden.

Laut den Aussagen habe sich der Fokus im Verlauf der Entwicklung zunehmend auf Fragen verschoben, wie sich bestimmte Systeme monetarisieren oder auf größere Spielerzahlen optimieren lassen. Dadurch sei bei den Entwicklern zeitweise das Gefühl entstanden, weniger an einem kreativen Projekt zu arbeiten und stärker an datengetriebenen Vorgaben orientiert zu sein.

Rydby beschreibt, dass diese Entwicklung das Gefühl vermittelt habe, nicht mehr „wirklich Spiele zu machen“, sondern eher wirtschaftlichen Modellen zu folgen. Diese Veränderung habe sich über die Zeit hinweg stark auf die Motivation im Team ausgewirkt.

Auch Armstrong äußert sich ähnlich und beschreibt die Phase nach der Veröffentlichung als emotional belastend. Die Erfahrungen während und nach der Entwicklung hätten seine Freude an der Spieleentwicklung zeitweise stark beeinträchtigt.

Beide Entwickler haben Rocksteady inzwischen verlassen und arbeiten aktuell an einem kleineren Indie-Projekt. Sie betonen dabei, dass die Rückkehr zu kleineren, unabhängigen Projekten ihnen geholfen habe, ihre ursprüngliche Motivation wiederzufinden.

Gleichzeitig äußern sie eine generelle Warnung an die Branche: Der zunehmende Fokus auf wirtschaftliche Optimierung und Live-Service-Modelle führe laut ihrer Einschätzung dazu, dass kreative Aspekte in der Spieleentwicklung zunehmend in den Hintergrund geraten.

Die Aussagen zeichnen damit ein kritisches Bild der aktuellen Entwicklung innerhalb der AAA-Spieleindustrie und der Spannungen zwischen kreativer Arbeit und wirtschaftlichen Anforderungen.