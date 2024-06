Suicide Squad: Kill the Justice League: Entwicklung von zahlreichen Problemen gebeutelt

Einem neuen Bericht zufolge wurde die Entwicklung von Suicide Squad: Kill the Justice League von zahlreichen Problemen gebeutelt.

Schon kurz nach dem Start im Februar 2024 stellte sich Suicide Squad: Kill the Justice League als kolossaler Flop für Rocksteady Studios und Warner Bros. Games heraus.

Die Entwicklung verlief nicht reibungsfrei und das Superheldenspiel musste mehrfach verschoben werden. Was genau alles falsch lief, hat jetzt Bloomberg im Gespräch mit verschiedenen Quellen erfahren.

So soll Rocksteady ursprünglich an einem Multiplayer-Spiel mit dem Codenamen „Stones“ gearbeitet haben, welches später in ein Suicide Squad-Live-Service-Spiel überging. Intern soll zu der Zeit eine Kultur der „toxischen Positivität“ geherrscht haben, die keinen Platz für Kritik ließ.

Ursprünglich sei geplant gewesen, Suicide Squad: Kill the Justice League 2019 oder 2020 zu veröffentlichen. Rocksteadys Mangel an Live-Service- und Multiplayer-Expertise sowie weitere Probleme bei der Entwicklung sorgten allerdings für erhebliche Verzögerungen.

In seinem Bestreben vom vorherrschenden Live-Service-Trend zu profitieren, hätten Warner Bros. und Rocksteady die offensichtlichen Mängel ignoriert und auf einen positiven Ausgang der Entwicklung vertraut.

Gegenüber Rocksteady-Mitarbeitern sollen WB-Führungskräfte die Erwartung geäußert haben, Suicide Squad werde ein milliardenschweres Franchise. Letzten Endes kam alles anders.