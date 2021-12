Suicide Squad: Kill the Justice League: Gameplay-Trailer versprüht explosives Chaos

Seht im ersten Gameplay-Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League das pure Chaos, gepaart mit jeder Menge Explosionen.

Bei den Game Awards feierte der erste Gameplay-Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League seine Premiere.

Warner Bros. Games und DC gewährten im Trailer zum Action-Adventure Third-Person-Shooter des Entwicklers Rocksteady Studios einen ersten Einblick in das hochexplosive Chaos, das bis zu vier Spieler im Online-Koop nicht nur erleben, sondern auch verursachen werden.

Dabei schlüpfen sie in die Rollen von Charakteren wie Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oder King Shark, die die Superhelden der Justice League zur Strecke bringen wollen.

Gezeigt werden auch eine Reihe intensiver Open-World-Kampfsequenzen, in denen die einzigartigen Aktionssets, Bewegungsfähigkeiten und eine Vielzahl an Waffen zum Einsatz kommen, die dem Suicide Squad zur Auswahl stehen. Diese nutzen sie, um sich auf einen epischen Showdown gegen den schnellsten Mann der Welt vorzubereiten: The Flash.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.