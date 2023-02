Suicide Squad: Kill the Justice League: Neue Details zum Gewaltgrad und der Spielwelt

Eine Alterseinstufung hat Details zum Gewaltgrad und der Spielwelt von Suicide Squad: Kill the Justice League verraten.

Heute Abend hat Rocksteady im Anschluss an eine PlayStation State of Play 15 Minuten Gameplay und Neuigkeiten zu Suicide Squad: Kill the Justice League im Gepäck.

Doch schon jetzt sind weitere Informationen zum Spiel durch eine Beschreibung der Infocomm Media Development Authority (IMDA) bekannt. Die Einstufungsbehörde Singapurs empfiehlt eine Einstufung ab 18 Jahren aufgrund der Darstellungen von Gewalt.

So werden Szenen beschrieben, in denen ein Finger abgetrennt oder jemand mit einer Klinge im Nacken aufgespießt wird. Schimpfwörter und grobe Ausdrücke sind ebenso Bestandteil wie eine Spielwelt, in der Bereiche mit Leichen übersät sind.

Über die Spielwelt wird gesagt, dass sie in mehrere Bereiche unterteilt ist, und dort jeweils ein Boss bekämpft werden muss, um im Spiel weiterzukommen. Nebenaufgaben wie die Rettung von Bürgern oder das Sammeln von Gegenständen wird ebenfalls erwähnt.

Hier eine Übersetzung der Beschreibung:

„Aus der Third-Person-Perspektive steuert der Spieler ein Mitglied der Suicide Squad und bekämpft verschiedene Feinde (hauptsächlich Roboter und Aliens) in verschiedenen Bereichen der Stadt. In jedem Gebiet muss der Spieler gegen einen Boss antreten, um die Geschichte voranzutreiben. Es gibt auch Nebenziele, bei denen es darum geht, gefangene Zivilisten zu retten und Gegenstände zu sammeln, um ihre Ausrüstung zu verbessern.“ „Einige Bereiche der Stadt sind mit Leichen übersät, von denen einige keine Gliedmaßen mehr haben. Mit diesen Leichen kann nicht interagiert werden. Wenn Feinde Schaden erleiden, sind häufig Spritzer einer violetten Flüssigkeit zu sehen. Wenn der Spielercharakter Schaden erleidet, färbt Blut kurz den Bildschirmrand. Die Story-Szenen enthalten einige Gewaltdarstellungen, die mit schwarzem Humor gespickt sind, wie z. B. Szenen, in denen der Finger einer Figur abgetrennt wird und anschließend Witze über den abgetrennten Finger gemacht werden. Andere Szenen enthalten härtere Darstellungen, wie z. B. eine Figur, der eine Klinge im Nacken aufgespießt wurde, das Herausreißen des Herzens einer anderen Figur und die Enthauptung eines Mannes, bei der das Blut aus dem Halsstumpf spritzt. Insgesamt wären diese Darstellungen eher für die Einstufung M18 geeignet, wo die Einstufungsrichtlinien „Darstellungen realistischer Gewalt, wie das Töten, Verstümmeln oder Verursachen anderer schwerer Verletzungen humanoider Figuren“ erlauben.“ „Das Spiel enthält einige grobe Ausdrücke, wie z. B. die Schimpfwörter „mother**ker“ und „f**k“.“