Suicide Squad: Kill the Justice League: Neuigkeiten bei den Game Awards angeteasert

Erst im Oktober zeigten Rocksteady Games und Warner Bros. Games einen Story-Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Und der nächste Trailer oder sogar Gameplay könnte in dieser Nacht veröffentlicht werden.

Denn, Creative Director Sefton Hill könne es nicht abwarten, mit dem Team in die Show einzutauchen und mehr Chaos mit den Fans zu teilen, wie er über Twitter wissen ließ.

Wir sind gespannt, welche Neuigkeiten zum Spiel heute Nacht verkündet werden.

Me and the @RocksteadyGames squad are getting ready to dive into the #TheGameAwards. Can't wait to share the mayhem with you all! Good luck @GeoffKeighley! pic.twitter.com/ZTJOhUqbZ8

— Sefton Hill (@Seftonhill) December 8, 2021