Laut DCU-Boss James Gunn, wird Suicide Squad: Kill the Justice League nicht das letzte Spiel im Arkham-Universum sein.

Mit dem im Februar 2024 erscheinenden Suicide Squad: Kill the Justice League steht für Superhelden-Fans der nächste Abstecher ins Arkham-Universum, auch als „Arkhamverse“ bekannt, bevor.

Und auch in fernerer Zukunft stehen weitere Videospielausflüge in das beliebte Universum an, wie jetzt James Gunn, Filmregisseur, Co-CEO und Co-Chairman des DC-Universums verrät.

Auf Nachfrage eines Fans, ob das Arkhamverse nach Suicide Squad beendet sei, antwortete Gunn, dass dies auf keinen Fall so sein werde und er persönlich „das Spiel und hoffentlich noch mehr“ kaum erwarten könne.

Nach erneuter Nachfrage bestätigte Gunn dann seine Aussage und gab an, dass nicht geplant sei, dass Suicide Squad: Kill the Justice League das letzte Spiel im Arkhamverse sein werde.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.