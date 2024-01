Suicide Squad: Kill the Justice League: Offizieller Gameplay-Trailer veröffentlicht

Warner Bros. Games und DC veröffentlichen heute den Gameplay-Trailer des Third-Person-Action-Shooters Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady Studios.

Der offizielle Suicide Squad: Kill the Justice League – Launch-Trailer kann hier angesehen werden:

Der neue Trailer zeigt actiongeladenes Gameplay von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Gemeinsam stürzen sie sich in das Chaos von Metropolis, um gegen die Streitkräfte von Brainiac anzutreten.

Das Video bietet zudem einen ersten Einblick in die Schlachten gegen Green Lantern, Flash und andere Feinde, denen sich das Team auf ihrer Mission, die Justice League zu besiegen, stellen muss.

Suicide Squad: Kill the Justice League wird weltweit am 02. Februar 2024 erscheinen. Spielerinnen und Spieler, welche die Deluxe Edition vorbestellt haben, erhalten 72-Stunden-Vorabzugang zum Spiel, beginnend am 30. Januar 2024.

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Third-Person-Shooter voller Action, in dem Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Harley Quinn (auch bekannt als Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (auch bekannt als Floyd Lawton), Captain Boomerang (auch bekannt als Digger Harkness) und King Shark (auch bekannt als Nanaue) schlüpfen und ein Team bilden müssen, um die größten Superhelden der Welt zur Strecke zu bringen: die Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League wird weltweit am 02. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erscheinen. Die Version des Epic Games Store (PC) erscheint am 05. März 2024. Suicide Squad: Kill the Justice League kann ab sofort auf allen Launchplattformen vorbestellt werden.