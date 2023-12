Suicide Squad: Kill the Justice League: Offline-Modus nach dem Launch

Ein Offline-Modus für das Open-World-Actionspiel Suicide Squad: Kill the Justice League, wird nach der Veröffentlichung per Update ergänzt.

Rocksteady Studios wird nach der Veröffentlichung von Suicide Squad: Kill the Justice League einen Offline-Modus liefern.

„Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir planen, einen Offline-Story-Modus hinzuzufügen, der den Spielern die Möglichkeit gibt, die Hauptkampagne ohne Internetverbindung zu erleben“, schrieb Rocksteady Studios auf dem offiziellen Discord. „Wir planen, dieses Update im Jahr 2024 hinzuzufügen und werden weitere Details bereitstellen, sobald es verfügbar ist.“

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Ihr könnt das Spiel bereits jetzt im Microsoft Store vorbestellen. Einen neuen Trailer gibt es in dieser Xbox News.