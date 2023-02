Suicide Squad: Kill the Justice League: Sechs Minuten Koop-Gameplay mit den Superschurken

Story und Action sind die Zutaten für ein neues Koop-Gameplay mit den Superschurken aus Suicide Squad: Kill the Justice League.

Rocksteady Studios hat ein über sechs Minuten langes Gameplay-Video zu Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht. Spieler bekommen darin endlich einen ausführlichen Blick auf das Actionspiel, das im Mai auf den Markt kommen wird.

In den ausführlichen Spielszenen sind bekannte Charaktere wie Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oder King Shark zu sehen. Sie zeigen ihre einzigartigen Traversal-Fähigkeiten, ihre Künste im Umgang mit Waffen und im Nahkampf, während sie ihre Taktik im Team kombinieren, um gegen Wellen von Brainiacs Soldaten standzuhalten.

Ab dem 26. Mai 2023 können Spieler in Suicide Squad: Kill the Justice League auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC The Flash aufhalten und Lex Luther retten.