Suicide Squad: Kill the Justice League: Spiel auf das Jahr 2023 verschoben

Suicide Squad: Kill The Justice League wurde auf Frühling 2023 verschoben. Dies haben die Entwickler heute offiziell bekannt gegeben.

Passend dazu wurde der folgende Tweet abgesendet:

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

