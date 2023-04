Suicide Squad: Kill the Justice League: Spiel auf das Jahr 2024 verschoben

Bereits im März haben wir darüber berichtet, dass Suicide Squad: Kill the Justice League aufgrund von internem Feedback verschoben werden könnte. Diese Gerüchte sind nun Wirklichkeit geworden.

Suicide Squad: Kill the Justice League wurde verschoben! Der neue Release-Termin ist jetzt der 2. Februar 2024. Ein offizielles Statement wurde wie folgt veröffentlicht:

„Suicide Squad: Kill the Justice League wird nun am 2. Februar 2024 veröffentlicht – Wir haben die harte, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die Zeit zu nehmen, die wir brauchen, um das Spiel so zu gestalten, dass es die beste Qualität für die Spieler bietet. Vielen Dank an unsere fantastische Community für die anhaltende Unterstützung, die Geduld und das Verständnis. Es gibt noch viel mehr zu berichten in den kommenden Monaten und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr in Metropolis zu sehen.“