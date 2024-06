Suicide Squad: Kill the Justice League: Wöchentliche Developer-Updates eingestellt

Künftig wird es Developer-Updates für Suicide Squad: Kill the Justice League nur noch bei Bedarf und in unregelmäßigen Abständen geben.

Das Interesse an Suicide Squad: Kill the Justice League ist relative schnell abgeflaut und entsprechend passt man bei Rocksteady den Rhythmus der Developer-Updates an. Anzeichen hierfür gab es schon. Mit Duality veröffentlichten die Verantwortlichen bereits vor 11 Tagen ihre zweite Episode zur Season of the Joker. Der Abstand wird also größer. Und nicht nur das.

Wie Rocksteady mitteilte, werde man Developer Updates künftig nur noch veröffentlichen, wenn es große Neuigkeiten gebe. Auf diese Weise erhoffe man sich, dass die Veröffentlichung eines jeden Updates ein Event darstelle, während man die Community gleichermaßen auf dem Laufenden halte.

Laut SteamDB spielten zuletzt zum Start von Suicide Squad: Kill the Justice League Season of the Joker über 1.000 Personen gleichzeitig. Daraufhin gingen die Spielerzahlen aber auch direkt wieder zurück, klagten viele doch über einen Mangel an neuen Inhalten, über recycelte Missionen und eine wahre Schufterei, bis man sich den Joker erkämpft hat.