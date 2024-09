Suikoden I & II HD Remaster: Rollenspiel erscheint im Jahr 2025

Am 6. März 2025 wird Suikoden I & II HD Remaster von KONAMI für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht.

Merkmale von Suikoden I & Suikoden II HD:

Überarbeitete Hintergrundillustrationen in HD

Aktualisierte Effekte verleihen der Pixel-Art-Animation neues Leben

Neue Umgebungsgeräusche ziehen dich noch tiefer in diese Fantasiewelt hinein

Kampf-Soundeffekte in HD verleihen dem Spiel ein neues Maß an Realismus

Automatisches Speichern

Kampf-Vorspulfunktion

Dialogprotokoll

Einen Trailer gibt es hier zu sehen: