Sumerian Six: Übernatürliche Stealth-Taktikspiel erscheint im März

Entwickelt von den Taktik-Experten von Artificer und veröffentlicht von Devolver Digital in Zusammenarbeit mit Crunching Koalas, versetzt euch Sumerian Six in eine alternative Version des Zweiten Weltkriegs, in der ihr das Enigma Squad befehligt – ein Elite-Team aus sechs Kommando-Wissenschaftlern, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt.

Eine fesselnde Handlung bildet die Grundlage für ein spannendes Abenteuer, das von historischen Schauplätzen inspiriert ist und mit herausfordernden Missionen und scharfsinnigem, taktischem Stealth-Gameplay in über zehn Kapiteln begeistert.

Schleicht euch um Nazi-Festungen herum und schaltet die allgegenwärtigen Wächter auf verschiedene Arten aus, bevor ihr euch ernsteren Bedrohungen stellt, die überall lauern. Es gilt, die dynamischen Kräfte des Teams kreativ einzusetzen – dazu gehören die krebserregenden Mixturen der brillanten Chemikerin Rosa Reznick bis hin zur mutierten Macht des „Werbären“ Wojtek Galica.

Die strategischen Fähigkeiten und das Geschick werden im Spielverlauf auf die ultimative Probe gestellt, denn es geht gegen schwer bewaffnete, mutierte und übernatürlich aufgeladene Feinde.

Je mehr besiegt werden, desto mächtiger wird der eigene Trupp, der die schwarzen Herzen des Dritten Reichs nachhaltig in Angst und Schrecken versetzt.

Eine düstere Zukunft erwartet euch, sollten die Nazis siegreich sein. Gebt also euer Bestes, um zu verhindern, dass die dunkle Zeitlinie in diesem taktischen Echtzeit-Stealth-Abenteuer eintrifft.

Sumerian Six erscheint am 6. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.