SUMMERHOUSE: Bringt entspannte Bau-Atmosphäre jetzt auf Konsolen

Das entspannte Building-Spiel SUMMERHOUSE erweitert seinen Indie-Erfolg auf Konsolenplattformen.

SUMMERHOUSE ist ab sofort für Xbox, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich.

Das entspannte Building-Spiel stammt vom Solo-Entwickler Friedemann, der unter anderem an ISLANDERS beteiligt war. Veröffentlicht wird der Titel von Future Friends Games.

Bereits auf Steam entwickelte sich SUMMERHOUSE zu einem erfolgreichen Indie-Hit:

über 400.000 verkaufte Exemplare

mehr als 3.000 Reviews

93 Prozent positive Bewertungen

Das Spiel versteht sich als „Liebesbrief an lange vergangene Sommernachmittage“ und setzt vollständig auf entspannte Atmosphäre statt Zeitdruck oder klassische Spielziele.

Spieler bauen kleine, gemütliche Häuser und ganze Nachbarschaften in unterschiedlichen Umgebungen wie: Küstenregionen, Städten und Berglandschaften-

Dabei gibt es weder Punktesysteme noch Gewinn- oder Verlustbedingungen. Stattdessen steht kreatives und stressfreies Bauen im Mittelpunkt.

Zu den wichtigsten Features gehören:

frei gestaltbare Häuser und Nachbarschaften

entspannter Sandbox-Ansatz ohne Regeln

atmosphärische Sommer-Stimmung

ruhiges Sounddesign

kleine versteckte Geheimnisse

Mit dem Konsolen-Release wird der erfolgreiche Indie-Titel nun erstmals auch außerhalb des PC-Markts verfügbar.