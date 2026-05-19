SUMMERHOUSE: Bringt entspannte Bau-Atmosphäre jetzt auf Konsolen

SUMMERHOUSE ist ab sofort für Xbox, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich.
Das entspannte Building-Spiel stammt vom Solo-Entwickler Friedemann, der unter anderem an ISLANDERS beteiligt war. Veröffentlicht wird der Titel von Future Friends Games.
Bereits auf Steam entwickelte sich SUMMERHOUSE zu einem erfolgreichen Indie-Hit:
- über 400.000 verkaufte Exemplare
- mehr als 3.000 Reviews
- 93 Prozent positive Bewertungen
Das Spiel versteht sich als „Liebesbrief an lange vergangene Sommernachmittage“ und setzt vollständig auf entspannte Atmosphäre statt Zeitdruck oder klassische Spielziele.
Spieler bauen kleine, gemütliche Häuser und ganze Nachbarschaften in unterschiedlichen Umgebungen wie: Küstenregionen, Städten und Berglandschaften-
Dabei gibt es weder Punktesysteme noch Gewinn- oder Verlustbedingungen. Stattdessen steht kreatives und stressfreies Bauen im Mittelpunkt.
Zu den wichtigsten Features gehören:
- frei gestaltbare Häuser und Nachbarschaften
- entspannter Sandbox-Ansatz ohne Regeln
- atmosphärische Sommer-Stimmung
- ruhiges Sounddesign
- kleine versteckte Geheimnisse
Mit dem Konsolen-Release wird der erfolgreiche Indie-Titel nun erstmals auch außerhalb des PC-Markts verfügbar.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist gekauft. 5€. Lädt runter. Cozy Games FTW. Und solche Entwickler unterstütze ich gerne.
Nichts für mich, da genieße ich den Sommer lieber auf der eigenen Terrasse 😅.
So wie ich das verstehe, ist da keinerlei Story dabei?
Naja, also es gibt schon ein paar Charaktere, vllt. erleben die so Stardew Valley mäßig irgendwas miteinander? Keine Ahnung, nur meine fünf Pfenning
Ne, die erscheinen zwar, wenn man was freischaltet, wie z. B. Ne Oma am gebauten Cafe. Aber passieren tut nix. Also keinerlei Story oder großartig Animation. Nur bauen.
Mehr erwarte ich bei einem cozy Game (mit Fokus auf Häuserbau) aber eigentlich auch gar nicht 🙂
Lange vergangene Sommer-Nachmittage… hach jaaaaa… 90er Jahre, Schulbeginn um 8 Uhr, letzte Stunde um 13 Uhr zuende und nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben gehörte der Tag ab 14 Uhr nur noch dem Spaß am Leben und Mutti hat sich um alles gekümmert, das wenig Spaß macht und so viel Zeit von der Uhr nimmt 😀 Und ein Tag fühlte sich an, wie heute zwei… wer will mit mir eine Zeitmaschine bauen und dorthin zurück?^^
Ja, damals war nach der Schule Counter Strike und später in der Jugend Battlefield 1942 und BF2 Zeit. ❤️
Zwischendurch eine Runde Quake 3 Arena 😎 und irgendwelche völligen Random-Spiele auf der umgebauten Playstation 😇
Ja 🤘🤘🤘
Und die regelmäßigen LAN Partys nicht vergessen.
Mit gemoddeten PC Gehäusen. Nix mit RGB. Standart Neon Röhren.
Ich hatte sogar nen Zigaretten Anzünder in der Front.
Und nen PS 2 Controller Adapter in der Front für PES usw. USB Kabel durchs Gehäuse, hinten rein.
Schön von den Eltern mit PC (oder in meinem Fall bei Halo-LANs mit einem fetten Röhren-Fernseher) hintuckern lassen, bis nachts rumballern, rumschreien und ungesundes Essen reinpfeifen und am nächsten Tag aufwachen, weil irgendeiner grad laut irgendeine Kampagne zockt und dann alles wieder abbauen, dann zusammen weiterzocken und später dann das Umzugsunternehmen Mama/Papa anrufen und sich wieder heimtuckern lassen. Und nächste Woche wieder <3
Genau so! 😅 Und C&C nicht vergessen. Die Parties waren legendär. Leider ist das Spiel zerstört worden. Also Westwood.
Und wenn man da schon mal so schwitzig zusammen saß, kann man bei der Gelegenheit ja auch zum 50. Mal „A Gamer’s Life“ (dieses Counterstrike-Video/Filmchen) reinziehen. Kennst du das? 😀
Hab schon die 1000GS. Ging schnell. Wirklich Spaß war es nicht, aber die 5€ gönne ich ihm.
Nettes Konzept, vielleicht mal was für ein Wochenende…