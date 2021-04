Summertime Madness: Announcement Teaser zum Puzzle-Spiel veröffentlicht

Publisher Sometimes You und Entwickler DP Games werden das First-Person-Puzzle-Spiel Summertime Madness diesen Sommer für PC via Steam veröffentlichen, gefolgt von PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Switch später im Jahr 2021, kündigten die Unternehmen an. Eine Demo ist derzeit für PC über Steam verfügbar.

Beschreibung

Prag, Juli 1945. Ein Künstler hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und ist nun in einer seiner Leinwände gefangen. Er muss den Weg zurück in die reale Welt finden, oder seine Seele wird für immer in dem Gemälde feststecken.

Ihr findet euch auf einer sich entwickelnden Insel wieder. Während ihr eure Umgebung erforscht, beginnt sich die Insel zu verändern. Das Auftauchen eines Schiffes, das Auftauchen eines Leuchtturms, jedes Geheimnis, das ihr aufdeckt und jedes Rätsel, das ihr löst, wird neue Wunder entfalten und neue Orte zum Erforschen enthüllen. Aber seid gewarnt, die Szene, in der ihr euch befindet, dieses atemberaubende Land aus Farbe und Öl ist nicht immer so einfach, wie es scheint. Diese faszinierende Welt innerhalb der Leinwand birgt mehr Geheimnisse, als selbst der Künstler beabsichtigt hat.

Features