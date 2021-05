Summertime Madness: Umfang deutlich größer als ursprünglich geplant

Autor:, in / Summertime Madness

Summertime Madness wurde erst kürzlich mitsamt eines Ankündigungstrailers im Gepäck angekündigt. Das First-Person-Puzzle-Spiel versetzt Spieler in die Rolle eines Malers, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und nun seinen Weg zurück in die reale Welt finden muss, nachdem er in eines seiner Gemälde eingesperrt wurde.

Spieler erwartet eine Reise in die surreale Welt der Kreationen des Künstlers, in welchen sich die traumhafte Atmosphäre einer sich im Wandel befindlichen Welt gepaart mit versteckten Geheimnissen und Rätseln verbirgt.

Dass die Entwicklung dabei keineswegs einen linearen Weg nahm und der Titel im Endeffekt um einiges größer ausfallen wird als zunächst geplant, schildert Art Director David Pellino in einem Beitrag auf xbox.com.

Ursprünglich war ein sehr begrenzter Umfang für Summertime Madness eingeplant. Lediglich ein einziges Szenario auf einer mysteriösen Insel sollte vertreten sein und Spielern etwa eine Stunde Spielzeit bieten.

Als sich Humble Bundle im Februar 2020 dazu entschied in das Projekt zu investieren, änderten sich die Voraussetzungen und Summertime Madness konnte einer kompletten Überarbeitung und Neugestaltung unterzogen werden. Dies bedeutete ein detaillierteres und komplexeres Spiel mit zahlreicheren Szenarien, einem tiefgreifenderem Gameplay, besserer Spielbarkeit und längerer Gesamtdauer.

Neben der Verbesserung der einzigen Aspekte taten sich auch neuen Herausforderungen auf. Da nun mehrere Szenarios, bestehend aus dem Unterbewusstsein und den Kreationen des Künstlers, entstanden, galt es diese miteinander zu verbinden.

Die verschiedenen Kulissen erstrecken sich dabei über schwebende Hängebrücken über den Wolken, eine futuristisch-dystopische Stadt in der Dämmerung, die unberührte Natur einer mysteriösen Insel, den Bauch eines Wals oder einen in völlige Dunkelheit getauchten Raum mitsamt Sternenhimmel. Das Betreten der verschiedenen Szenarios soll dabei ohne Unterbrechung oder Ladezeiten auskommen.

Spieler erwartet ein unvorhersehbares Gameplay mit ständig wechselnden Inhalten und Grundlagen, in welchem das Gefühl von Raum und Zeit verloren geht, da jede Kleinigkeit der erste Schritt sein kann, um alles zu verändern.

Summertime Madness soll im Sommer 2021 auf dem PC veröffentlicht werden und Versionen für Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch im weiteren Verlauf des Jahres folgen.