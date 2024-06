Sumo Digital: 15 % der Mitarbeiter entlassen

Autor:, in / Sumo Digital

Es nimmt kein Ende. Zu den zahlreichen Entlassungswellen von großen und kleinen Unternehmen in der Spieleindustrie in den vergangenen zwölf Monaten, schließt sich bedauerlicherweise nun auch Sumo Digital an.

Das in Großbritannien beheimatete Studio wird 15 % seiner Belegschaft entlassen. Bei mehr als 1400 Mitarbeitern heißt das ein Verlust des Arbeitsplatzes für über 200 Menschen.

Die Entlassungen betreffen neben dem Vereinigten Königreich auch solche an den Standorten Kanada, Polen, die Tschechische Republik und Indien.

Sumo Group sagte zum Grund der Entlassungen: „Während Sumo in der Lage war, viele der jüngsten Schwierigkeiten in der Spieleindustrie zu bewältigen, waren wir nicht immun und die Umstrukturierung des gesamten Unternehmens, um die in den kommenden Monaten zu erwartenden Herausforderungen besser zu bewältigen, ist ein Weg, den wir jetzt einschlagen müssen, um die Sicherheit des Unternehmens für die Zukunft zu gewährleisten.“ „Die schwierige Entscheidung, unsere Kosten im gesamten Unternehmen auf verschiedene Weise zu senken, ist eine direkte Folge dieser Herausforderungen und wird leider auch eine Verringerung der Anzahl der Mitarbeiter beinhalten, die das Unternehmen unterstützen kann.“