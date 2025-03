Sunderfolk: Alternative zum traditionellen Tabletop-Spielerlebnis

Autor:, in / Sunderfolk

Secret Door, ein Entwicklerstudio von Dreamhaven, gab bekannt, dass Sunderfolk, ein taktisches Koop-Abenteuer, das von einer tiefen Liebe für Brettspiele inspiriert wurde, am 23. April 2025 für Steam, PlayStation 5, Xbox X|S und Nintendo Switch zum Preis von $49.99 USD erscheinen wird.

Zukünftige Helden der Sunderlands können das Spiel schon jetzt auf Steam, im PlayStation Store, auf Xbox und im Nintendo eShop auf ihre Wunschliste setzen. Spieler, die das Spiel selbst ausprobieren möchten, können ab sofort bis zum 7. April die exklusive, kostenlose First Look Demo auf NVIDIA GeForce NOW spielen.

Die Neuigkeit wurde während des Dreamhaven Showcase präsentiert von The Game Awards bekannt gegeben. Hier seht ihr noch einmal den neuen Gameplay-Trailer:

Die First-Look-Demo von Sunderfolk bietet einen Einblick in die ersten Spielerfahrungen mit allen spielbaren Charakteren. Die Spieler können die Demo erneut starten, um mit verschiedenen Charakterkombinationen und Spielstrategien zu experimentieren.

Mit NVIDIA GeForce NOW kann man zu den Ersten gehören, die das Spiel ausprobieren. Um auf die Demo zugreifen zu können, müssen sich Spielerinnen und Spieler lediglich bei NVIDIA GeForce NOW registrieren und Sunderfolk zusammen mit der Sunderfolk Mobile App starten, um diese als Controller für das Spiel zu verwenden.

Die Anmeldung bei NVIDIA GeForce NOW ist kostenlos – für die First Look Demo von Sunderfolk ist keine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich.

In Sunderfolk begeben sich die Spieler auf eine spannende Reise durch die Sunderlands, um ihr friedliches Tierdorf Arden vor einer mysteriösen Verderbnis zu retten. Mit einem Smartphone oder Tablet als Controller für die Aktionen auf dem Bildschirm erkunden die Spielerinnen und Spieler lebendige Orte, treffen auf farbenfrohe Charaktere, stellen sich furchterregenden Monstern und entdecken verborgene Geheimnisse.

Ohne aufwendige Vorbereitung, Regeln oder Materialien ist Sunderfolk eine optimierte Alternative zum traditionellen Tabletop-Spielerlebnis und bringt Tabletop-Veteranen und Gelegenheitsspieler zusammen, um ein charmantes Fantasy-Abenteuer in einem zugänglichen Format zu erleben. Wie bei den Tabletop-Vorbildern wird nur ein Exemplar von Sunderfolk benötigt, um das Spiel mit Freunden zu spielen.

Die Sunderfolk-Controller-App kann kostenlos für iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden.

„Als langjährige Fans von Brettspielen wissen wir bei Secret Door nur zu gut, wie schwierig es sein kann, neue Spieler für ein gemeinsames Erlebnis zusammenzubringen. Das Erlernen der Regeln, die wahrgenommene Komplexität und die Aufbauzeit können das Spielen mit unseren Lieben zu einer Herausforderung machen“, sagt Chris Sigaty, Studioleiter von Secret Door. „Unser Ziel mit Sunderfolk ist es, moderne Technologie zu nutzen, um Spieleabende zu etwas zu machen, das jeder genießen kann. „Im Kern geht es bei Sunderfolk um die Freude am gemeinsamen Spielen – Lachen, Strategie und das Schaffen von Erinnerungen“, sagte Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Dreamhaven. “Genau wie die Brettspiele, die es inspiriert haben, schafft Sunderfolk bei jeder Sitzung dauerhafte Bindungen zwischen Freunden und Familie. Das Spiel bietet für jeden etwas, egal ob man sich für einen erfahrenen Spieler oder einen Anfänger hält. Wir freuen uns darauf, mitzuerleben, wie sich die Reise der Spieler in den Sunderlands entfaltet, wenn Sunderfolk am 23. April auf den Markt kommt.“

Hauptmerkmale von Sunderfolk:

Die Wiederentdeckung des Spieleabends: Die besten Abenteuer werden gemeinsam erlebt. Bis zu vier Personen können Sunderfolk entweder persönlich oder virtuell spielen, wobei das Handy oder Tablet jedes Spielers als nahtlose Schnittstelle für die Verwaltung der Charaktere und die Steuerung der Handlung auf dem Fernseher oder dem lokalen/gestreamten Bildschirm dient – eine neue Variante des klassischen Spieleabends.

Die besten Abenteuer werden gemeinsam erlebt. Bis zu vier Personen können Sunderfolk entweder persönlich oder virtuell spielen, wobei das Handy oder Tablet jedes Spielers als nahtlose Schnittstelle für die Verwaltung der Charaktere und die Steuerung der Handlung auf dem Fernseher oder dem lokalen/gestreamten Bildschirm dient – eine neue Variante des klassischen Spieleabends. Folgt dem Ruf des Abenteuers: Schlüpft in die Rolle eines von sechs einzigartigen Helden (Arkanist, Barde, Berserker, Pyromancer, Waldläufer, Schurke), von denen jeder über eine eigene strategische Rolle und passive Fähigkeiten verfügt. Die Helden können mit Waffen, Rüstungen, Gegenständen und Fertigkeiten angepasst und individualisiert werden, während sie im Level aufsteigen, so dass eine mächtige und gut ausgerüstete Gruppe entsteht, die für die bevorstehenden Herausforderungen gewappnet ist.

Schlüpft in die Rolle eines von sechs einzigartigen Helden (Arkanist, Barde, Berserker, Pyromancer, Waldläufer, Schurke), von denen jeder über eine eigene strategische Rolle und passive Fähigkeiten verfügt. Die Helden können mit Waffen, Rüstungen, Gegenständen und Fertigkeiten angepasst und individualisiert werden, während sie im Level aufsteigen, so dass eine mächtige und gut ausgerüstete Gruppe entsteht, die für die bevorstehenden Herausforderungen gewappnet ist. Tretet ein in eine neue Welt: Sunderfolk spielt in einer handgefertigten Fantasy-Umgebung voller fantasievoller Orte, exotischer Kreaturen und exzentrischer Charaktere. Dunkle Mächte steigen aus den Sunderlands auf und bedrohen Arden, und es liegt an den Spielern, das friedliche Dorf und seine Bewohner zu schützen. Arden dient als Operationsbasis, die sich im Laufe des Spiels um neue Geschäfte und Dienstleistungen erweitert. Kehren Sie zwischen den Missionen nach Arden zurück, um die Händler für neue Gegenstände und Ausrüstung zu verbessern und sich mit den Stadtbewohnern anzufreunden, um Belohnungen zu erhalten.

Sunderfolk spielt in einer handgefertigten Fantasy-Umgebung voller fantasievoller Orte, exotischer Kreaturen und exzentrischer Charaktere. Dunkle Mächte steigen aus den Sunderlands auf und bedrohen Arden, und es liegt an den Spielern, das friedliche Dorf und seine Bewohner zu schützen. Arden dient als Operationsbasis, die sich im Laufe des Spiels um neue Geschäfte und Dienstleistungen erweitert. Kehren Sie zwischen den Missionen nach Arden zurück, um die Händler für neue Gegenstände und Ausrüstung zu verbessern und sich mit den Stadtbewohnern anzufreunden, um Belohnungen zu erhalten. Die eigene Taktik auf die Probe stellen: Im Kampf müssen die Spieler eine Strategie für die Positionierung und die Zugreihenfolge entwickeln und aus ihrem Stapel an Fähigkeitskarten auswählen, um Bewegungen und Angriffe auszuführen und Gegenstände einzusetzen. Auch das Glück spielt eine Rolle, denn in jeder Runde werden Schicksalskarten ausgespielt, die die Effektivität beeinflussen können. Durch das Abschließen von Missionen sammeln die Spieler Erfahrung und Belohnungen und schalten nach und nach Möglichkeiten frei, ihre Decks anzupassen. Der Schlüssel zum Sieg liegt darin, die Stärken der Helden zu verstehen und eine Strategie zu entwickeln, die auf dem Kampfgebiet und den Monstern im Spiel basiert.