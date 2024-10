Sunderfolk: Ein von Tabletop-Spielen inspiriertes Abenteuer

Secret Door, ein Entwicklungsstudio von Dreamhaven, hat heute Sunderfolk vorgestellt, ein taktisches Couch-Koop-Abenteuer, das in einer fantastischen neuen Welt spielt.

Sunderfolk bietet bis zu vier Spielern ein bezauberndes Spielerlebnis auf einem gemeinsamen Bildschirm, das durchdachte Teamarbeit belohnt und wie die besten Brettspiele Kreativität und Teamgeist fördert.

Sunderfolk bietet eine sich entwickelnde Geschichte, die eine Gruppe unerschrockener Abenteurer auf eine Reise durch die Sunderlands mitnimmt – beginnend in Arden, ihrem idyllischen Heimatdorf, das sie retten müssen.

Auf ihrem Weg durch Minen, Wildnis und Labyrinthe der lebendigen Spielwelt treffen die Spieler auf farbenfrohe Charaktere, entdecken verborgene Geheimnisse und entwickeln neue Teamstrategien.

Mit ihrem Smartphone oder Tablet als Controller stellen sich die Spieler furchterregenden Monstern, verwalten ihr Inventar aus kartenbasierten Gegenständen und Fähigkeiten und interagieren mit Händlern und anderen Charakteren, die in den Sunderlands leben.

Ohne komplizierte Vorbereitungen, Regeln oder Materialien bietet Sunderfolk eine optimierte Alternative zum traditionellen Tabletop-Spielerlebnis und macht das gemeinsame Spielen und den Spaß daran zugänglicher denn je.

„Wir haben viele begeisterte Brett- und Tabletop-Fans im Team von Secret Door – sich zu einem Spieleabend zu treffen, ist für viele von uns seit Jahren ein regelmäßiges Highlight“, sagt Chris Sigaty, Studioleiter von Secret Door.

„Als Entwickler schauen wir uns auch gerne an, was uns inspiriert, und überlegen, wie wir den Zugang zu solchen Erfahrungen erleichtern können, damit mehr Menschen sie so genießen können wie wir. Wir freuen uns, mit Sunderfolk ein Spiel anbieten zu können, das einfach zu erlernen und zu spielen, aber dennoch herausfordernd ist, und können es kaum erwarten, es mit der Welt zu teilen.“

„Das Team von Secret Door und eigentlich alle bei Dreamhaven wollen Spieler zusammenbringen, um gemeinsam Spaß zu haben“, so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Dreamhaven.

„Sunderfolk ist ein wunderschönes Spiel voller Persönlichkeit und Charme, und es schafft epische Momente, in denen alle direkt miteinander interagieren, um Strategien zu entwickeln oder Siege zu feiern. Es gibt nichts Vergleichbares und wir sind sehr gespannt, was die Spielerinnen und Spieler davon halten.”