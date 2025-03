Sunderfolk: Rollenspiel erscheint im April

Autor:, in / Sunderfolk

Sunderfolk erscheint am 23. April für Steam, Xbox X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Das vom Tabletop-Genre inspirierte Rollenspiel Sunderfolk des Dreamhaven-Studios Secret Door erscheint am 23. April 2025 zum Preis von $49.99 USD. Das Spiel kann ab sofort bei Steam, im Microsoft Store, im PlayStation Store oder im Nintendo eShop auf den Wunschzettel gesetzt werden.

Alle Spielerinnen und Spieler, die das Spiel ausprobieren möchten, können die kostenlose First Look Demo bis zum 7. April auf NVIDIA GeForce NOW spielen, indem sie sich registrieren oder eine kostenlose Mitgliedschaft abschließen.