SunnySide: Farm-Sim jetzt für Xbox erhältlich

Nach dem erfolgreichen PC-Launch bringt Entwickler RainyGames sein charmantes Farming-Spiel SunnySide nun auch auf PS5 und Xbox Series X|S heraus!

SunnySide bietet alles, vom gemütlichen Höhlen-Kartenkampf über eine herzerwärmende Romanze bis hin zu modernen Farmtechniken.

Die Spieler sind vielleicht noch keine erfolgreichen Landwirte, aber mit über hundert verschiedenen Feldfrüchten und Nachbarn, die immer bereit sind, zu helfen, wird sich die Landwirtschaft in kürzester Zeit wie eine zweite Natur anfühlen!

Diese moderne Variante der traditionellen Landwirtschaftssimulation bietet mehr als nur Schaufeln und Gießkannen, denn die Spieler haben auch Zugang zu einer Fülle von modernen Geräten, um ihre Farm zu rationalisieren.

Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn es darum geht, sich einzuleben, ein neues Haus zu dekorieren und die neuesten Waren einzukaufen, aber es bleibt immer Zeit für Romantik!

Vielleicht erblüht die Liebe beim Anpflanzen der Pflanzen, beim Stöbern in den Ställen oder sogar bei einem gemeinsamen Abendessen.

Und so wie die Spieler ihren Charakter so anpassen können, dass er ihre Vorstellungen perfekt repräsentiert, haben auch die Bewohner von SunnySide ihre ganz persönlichen Vorlieben, sodass nur die Zeit zeigen wird, ob auch die Liebe erblühen wird.

Wem das Herzklopfen nicht reicht, der kann auch versuchen, herauszufinden, was unter der idyllischen Oberfläche von SunnySide liegt. Die Höhlen sind voller Geheimnisse, und nur die mutigsten Bauern würden sich trauen, sie zu lüften.

In SunnySide werden selbst die größten Stadtbewohner zu Gartenliebhabern. Wagt also einen Vertrauensvorschuss, zieht in die idyllische japanische Landschaft und erschafft eure Traumfarm, unterstützt von den netten Einwohnern von SunnySide.

Inspiriert von den Persona-Spielen und Harvest Moon, ist SunnySide das perfekte Sommerspiel für Fans von Animal Crossing und Boyfriend Dungeon, die sich in ein neues Abenteuer stürzen wollen!