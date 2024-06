SunnySide: PC-Version erhältlich, Xbox im August

Autor:, in / SunnySide

Maximum Entertainment und der Indie-Entwickler RainyGames freuen sich, die Landwirtschafts-Simulation SunnySide für den PC zu veröffentlichen! Mit einer Vielzahl von Anime-inspirierten Charakteren, modernem Farm-Sim-Gameplay und einem gemütlichen, rundenbasierten Kampfsystem zielt „SunnySide“ darauf ab, die Grenzen des Genres zu sprengen.

Mit über 100 verschiedenen Pflanzenarten zum Anbauen, und mehr als 25 Charakteren, denen die Spieler:innen begegnen können, ermöglicht das „Hang-Out“-Prinzip von SunnySide eine nahtlose Balance zwischen der Pflege von Beziehungen und dem Aufbau ihrer perfekten Farm.

SunnySide bringt das klassische Farm-Sim-Genre ins 21. Jahrhundert und bietet ein modernes Farming-Erlebnis mit innovativen Technologien. Spieler können unter anderem nachhaltige Energie erzeugen und müssen sich dank praktischer Hilfsmittel wie Bewässerungsschläuchen oder Hochbeeten weniger Sorgen um die Erledigung anstrengender, täglicher Aufgaben machen!

Spieler können ihre Ernte und Tierprodukte aufwerten, weiterverarbeiten und an lokale Geschäfte verkaufen. So unterstützen sie die Einheimischen und tragen etwas zur Wirtschaft von SunnySide bei.

Durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten passen Spieler ihr Farm-Layout an ihre Bedürfnisse an. Mit einer großen Auswahl an Dekorationen, Ausrüstungsgegenständen und Bauplänen sind der Selbstverwirklichung keine Grenzen gesetzt.

Auch der persönliche Avatar und das In-Game-Handy können, genau wie der Hof, nach Belieben angepasst und gestaltet werden.

Spieler können Zeit mit den Einheimischen verbringen und ihren Geschichten lauschen, an ihren Leben teilhaben, Bindungen eingehen, gemeinsam Veranstaltungen besuchen und ein Leben aufbauen, auf das sie stolz sein können.

Key Features:

Ein innovatives Gameplay, das die klassische Landwirtschafts-Simulation modernisiert.

Spieler können mit den Einheimischen von SunnySide interagieren und Beziehungen zu ihnen aufbauen.

Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Charakter-Erstellung und dem Aufbau der Farm.

Spieler können ihre Zeit nach Belieben nutzen, um ihren eigenen Interessen nachzugehen.

Das einzigartige und angenehme Kampfsystem hilft Spieler dabei, die Höhlen unter SunnySide erkunden.

Disclaimer: SunnySide ist ein Farm-Sim ohne Gießkannen, Frachtcontainer, geschenkbasierten Freundschaften, Mayonnaise-Maschinen, Heirat, Kinder oder eine mit Werkzeugen überfüllte Hotbar.

SunnySide erscheint am 16. August auch für PS5 und Xbox Series X|S.