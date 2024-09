SunnySide: Sandbox-Modus angekündigt, im Store rabattiert

Autor:, in / SunnySide

Hunderte von Farmen sind bereits in Betrieb, unzählige Beziehungen wurden geknüpft (und beendet) und Dungeons erforscht, doch nun gibt es etwas Neues in der idyllischen Stadt SunnySide.

Publisher Maximum Entertainment und Entwickler RainyGames freuen sich, ankündigen zu können, dass der Sandbox-Modus diese Woche zusammen mit einem 30%igen Sale auf Steam und einem 25%igen Sale auf Konsolen eingeführt wird.

Die Spieler werden grenzenlose Kreativität entdecken, wenn sie bauen, umgestalten und dekorieren, ohne Quests erfüllen, Blaupausen sammeln oder Ressourcen überwachen zu müssen.

Aber es geht nicht nur um ihre Farmen, zum ersten Mal können die Spieler die gesamte Stadt SunnySide nach ihren Wünschen gestalten – das bedeutet wahre Freiheit wie nie zuvor.

Darüber hinaus können Feinde zu Freunden gemacht und ihr Verhalten an die eigene künstlerische Vision angepasst werden. Und wie es sich für SunnySide gehört, sind alle Einstellungen (und mehr!) bequem über das Mobiltelefon im Spiel zugänglich. Gelobt sei die Welt der modernen Annehmlichkeiten.

Der Sandbox-Modus wird am 25. September im Rahmen des Steam-Verkaufs auf dem PC erscheinen. Konsolenspieler müssen sich noch ein wenig gedulden, bis das Upgrade in ihren Postfächern ankommt, aber SunnySide wird heute im Xbox Store und am 25. September im PlayStation Store mit einem Rabatt von 25 % angeboten.

Mit der Kombination aus RPG-Modus, gemütlichem Modus und dem kreativen Sandbox-Modus hat diese moderne Version der traditionellen Landwirtschaftssimulation wirklich alles zu bieten. Also hüpft in den Bus und schließt euch noch heute der florierenden SunnySide-Community an.