Schaut euch in einem neuen Video Spielszenen aus dem Rennspiel Sunrise GP an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Sunrise GP bietet euch 21 unterschiedliche Fahrzeuge, die ihr auf 20 Strecken bewegen könnt. Die Fahrzeuge sind inspiriert von den europäischen Klassikern und lassen sich abseits der Strecke individualisieren.

So könnt ihr an eurem Fahrzeug einen dicken Heckspoiler anbringen, Body-Kits montieren oder euer Fahrzeug mit einer überdimensionalen Auspuffanlage ausstattet.

Während des Grand Prix erlebt ihr fantastische Orte und fahrt Rennen an wunderschönen Stränden, durch Höhlen, vorbei an Bergen und Seen. Dabei wird euer Rennen durch einen einzigartigen Soundtrack begleitet, der euch eine Roadtrip-Atmosphäre beschert.

Sunrise GP | Rennsport mit Roadtrip-Atmosphäre

Sunrise GP ist für 14,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

