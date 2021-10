Sunshine Manor: Konsolenversion für 2022 angekündigt

Fossil Games und der Indie-Game-Publisher Hound Picked Games geben bekannt, dass Sunshine Manor, ein von 80er-Jahre-Horrorfilmen inspirierter Retro-Diamant, am 28. Oktober für PC auf Steam erscheinen wird. Gerade noch rechtzeitig für Halloween!

Die Konsolenversionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch sind in der Entwicklung und sollen 2022 erscheinen.

Über Sunshine Manor

In Sunshine Manor schlüpfen die Spieler in die Rolle von Ada McReady, die unglücklicherweise und gegen ihren Willen in Sunshine Manor gefangen ist, während sie auf Süßes oder Saures aus ist. Es ist kein Ort, an dem sich die meisten Menschen aufhalten möchten. Die langen, dunklen Gänge sind voller Spinnweben, die Dielen knarren und die Atmosphäre ist nicht gerade einladend. Ada hat nur einen Ausweg: Sie muss so schnell wie möglich aus diesem Albtraum verschwinden!

Während Ada das Herrenhaus erkundet, treffen Spieler auf Geister, kämpfen gegen Dämonen (von denen einige freundlicher sind als andere) und versuchen, die Geschehnisse im alten Aitken-Haus aufzuhalten. Wie immer, wenn es um Gut gegen Böse geht, hat Ada ihre eigenen Tricks, um die Dinge auszugleichen – mit übersinnlichen Kräften, die Dämonen für immer verbannen können! Sunshine Manor bietet Drehungen, Wendungen, Blut, Geheimnisse und vieles mehr, sobald die Tür hinter euch zuschlägt.

Entdeckt das Geheimnis und die Geschichte, während ihr versucht, nicht vom Schattenmann entführt zu werden – der zufällig jeden eurer Schritte beobachtet.

Features des Spiels

Ein 1h 22m langer Original-Soundtrack, der exklusiv für das Spiel geschrieben wurde

Eine düstere, verwickelte und völlig unheimliche Geschichte, die auf den Ereignissen des Camp Sunshine-Massakers aufbaut

Wunderschöne handgezeichnete 8-Bit-Pixelgrafik

Inspiriert von klassischen Horrorfilmen aus den 1980er Jahren und darüber hinaus

Ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der ruchlose Schattenmann hinter jeder Ecke auf euch warten könnte

Seht euch hier den Sunshine Manor: Release Date Reveal Teaser an: