Super Adventure Hand: Verrückter Physik-Plattformer startet mir parkourlaufender Hand

Eine mutige Hand begibt sich in Super Adventure Hand auf die Suche nach ihrem verschwundenen Arm und sorgt dabei in einem ungewöhnlichen Physik-Plattformer für chaotische Parkour-Action, absurde Situationen und zahlreiche kreative Hindernisse.

Die Handlung dreht sich um einen einst einfachen Handschuhverkäufer, dessen bester Freund Arm plötzlich spurlos verschwindet. Spieler übernehmen daraufhin die Kontrolle über eine lebendige Hand, die sich allein durch gefährliche Umgebungen kämpfen und ihren verlorenen Arm wiederfinden muss.

Das Spiel setzt auf ein physikbasiertes Steuerungssystem, bei dem Bewegungen, Sprünge und Klettereinlagen bewusst ungewöhnlich gestaltet wurden. Dadurch entsteht ein Mix aus Geschicklichkeit, Chaos und humorvollen Situationen, der den Plattform-Ansatz deutlich von klassischen Genre-Vertretern abhebt.+

Insgesamt warten mehr als 50 handgefertigte Levels mit unterschiedlichen Gefahren auf Spieler. Dazu gehören schwebende Möbelstücke, rotierende Sägen, feurige Fallen und weitere Hindernisse, die präzises Timing und kreative Bewegungen erfordern.

Zusätzlich lässt sich die Hand individuell anpassen. Verschiedene Uhren, Ringe, Armbänder und sogar Nagellack sorgen für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und unterstreichen den humorvollen Stil des Spiels.

Auch Fahrzeuge und Gadgets spielen eine Rolle. Spieler können unter anderem Skateboards und Autos nutzen, um bestimmte Abschnitte zu bewältigen oder zusätzliche Chaos-Momente zu erleben.

Super Adventure Hand wurde von DevM Games entwickelt und von Upscale Studio veröffentlicht. Der Titel erscheint am 8. Mai 2026.