Super Animal Royale: Founder’s Edition für Xbox aufgetaucht

Im Microsoft Store gibt es ab sofort die Super Animal Royale Founder’s Edition. Ein Preis ist noch nicht bekannt, dafür gibt es erste Details, die im Store wie folgt bekannt gegeben werden:

Beschreibung

Unterstütze Super Animal Royale als Gründer und erhalte 3 Tiersorten und 10 Kosmetikartikel exklusiv für den frühen Zugriff, die nur in der Gründer-Edition verfügbar sind. Außerdem dein Nutzername in orange erscheinen, in der orangen Farbe von Gründern, um zu zeigen, dass du einer ursprünglichen Unterstützer des Spiels warst!

Inbegriffene Tiersorten:

Super-Höllenfeuer-Schädelkatze

Superfuchs (Pixile)

Schwarzer Superpanther

Inbegriffene Kosmetikartikel:

Lila Pixile-T-Shirt

Weißes Pixile T-Shirt

Engelheiligenschien

Antrazitfarbener Anzug mit Pixile-Krawatte

Weiße Shutter-Sonnenbrille

Herzförmige Sonnenbrille

Goldene M16

Goldene Pistole mit Schalldämpfer

Jongleur-Roulette-Emoji

Feuerwerk-Todesexplosion

Weder Tiersorten noch Kosmetikartikel bringen im Spiel einen Vorteil.