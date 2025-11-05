Super Animal Royale: Neuer Social Hub bringt neue Aktivitäten

Das Team von Pixile Studios freut sich riesig, den Starttermin für Super Animal World am 9. Dezember bekannt zu geben. Das ist die neue Erweiterung für das coole, aber brutale Spiel Super Animal Royale.

Die Erweiterung „Super Animal World“ ist die größte Inhaltsergänzung seit dem Start des Spiels und bringt einen neuen Social Hub mit NPC-gesteuerten Quests, einer tiefergehenden Story und neuen gemütlichen Aktivitäten wie Angeln, Insekten fangen, Hamsterballrennen und mehr.

Inspiriert von der sozialen Atmosphäre in den Lobbys vor dem Spiel bietet die Erweiterung „Super Animal World“ den Spielern einen neuen Ort, an dem sie sich treffen, Kontakte knüpfen und Freunde finden können, während sie gemeinsam die Insel erkunden.

Im neuen, von MMOs inspirierten Social Hub können die Spieler angeln, Insekten fangen und in Hamsterbällen Rennen fahren, bevor sie sich gnadenlosen Kämpfen auf Leben und Tod stellen.

Diese Erweiterung fügt der Welt von Super Animal Royale eine neue Ebene gemütlicher Kontraste hinzu und fügt sich nahtlos in die bereits beliebten Wettbewerbsmodi ein.

Die Erweiterung kommt als kostenloses Update für alle Plattformen, behält das Cross-Play und Cross-Save bei und fügt eine plattformübergreifende Freundesliste hinzu.

Außerdem gibt’s am Starttag Updates für die Kernmodi, neue Super-Tiere und kostenlose kosmetische Gegenstände, um die Community zu feiern, die seit dem Start rund um das Spiel gewachsen ist.

Insgesamt legt die Erweiterung eine neue Basis für das Spiel, auf der in den kommenden Jahren aufgebaut werden kann.