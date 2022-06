Super Animal Royale: Season 4 Trailer veröffentlicht

Bereits die vierte Saison in Super Animal Royale steht an! Season 4 bietet die mit Spannung erwarteten Superechsen, einen neuen zeitlosen Tierpass mit einer Vielzahl von Kosmetika, mit denen ihr euer Supertier individuell gestalten könnt, und einen brandneuen riesigen, sternnasigen Maulwurfsboss im aktualisierten teambasierten Flaggenkontrollmodus S.A.W. vs. Rebellion.

Super Animal Royale ist kostenlos im Microsoft Store verfügbar.