Super Battle Golf: Chaotisches Online-Golf mit Sabotage und Action

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Image: Oro Interactive

Super Battle Golf kombiniert Golf mit Chaos, Sabotage und schnellen Online-Wettkämpfen für bis zu acht Spieler.

Mit Super Battle Golf kündigt sich ein ungewöhnliches Online-Golfspiel an, das klassischen Sport mit chaotischen Mehrspieler-Elementen verbindet. Bis zu acht Spieler treten gleichzeitig gegeneinander an und kämpfen in einem „Alles-ist-erlaubt“-Wettrennen darum, den Ball zuerst ins Loch zu befördern.

Dabei stehen nicht nur präzise Schläge im Mittelpunkt, sondern auch gezielte Sabotageaktionen. Spieler können ihre Gegner direkt treffen, sie mit Golfwagen überrollen oder mit mächtigen Spezialaktionen wie einem Orbital-Laser das Spielgeschehen beeinflussen. Der Fokus liegt klar auf Geschwindigkeit, Chaos und unvorhersehbaren Momenten.

Zusätzlich lassen sich verschiedene Gegenstände sammeln, mit denen sich andere Spieler gezielt behindern lassen, während man selbst versucht, den eigenen Ball ins Ziel zu bringen. Die Mischung aus Wettbewerb und kreativen Möglichkeiten sorgt für ein dynamisches Spielerlebnis, bei dem kein Match dem anderen gleicht.

Super Battle Golf soll im Sommer 2026 für Konsolen erscheinen.

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5 Kommentare Added

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  5. Katanameister 384640 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.04.2026 - 15:38 Uhr

    Nichts für mich, sieht alles hässlich und zu kindisch aus, Golf ist auch überhaupt nicht meins, eher Minigolf 😅.

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