SUPER BOMBERMAN COLLECTION: Spielesammlung erstmals mit japanischen Versionen veröffentlicht

Sieben Klassiker in einem Paket: Alle Super‑Bomberman‑Teile plus 1985‑Original mit Rewind‑ und Sofort‑Speicherfunktion sind in der SUPER BOMBERMAN COLLECTION vereint.

KONAMI hat die digitale Version der SUPER BOMBERMAN COLLECTION veröffentlicht. Ab sofort ist die Sammlung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Nintendo Switch und Switch 2 (via Abwärtskompatibilität) verfügbar. Auch die physische Version kann ab heute vorbestellt werden und erscheint am 28. August.

Die Kollektion vereint alle fünf Super‑Bomberman‑Titel aus den Jahren 1993 bis 1997 – inklusive jener Spiele, die bisher ausschließlich in Japan erschienen sind. Ergänzt wird das Paket durch das Original Bomberman von 1985 sowie Bomberman II von 1991.

Für moderne Spieler gibt es zwei wichtige Komfortfunktionen: „Save/Load Anytime“, mit der sich jederzeit speichern lässt, und eine „Rewind Function“, die es ermöglicht, schwierige Passagen sofort zurückzuspulen und erneut zu versuchen. Damit verbindet die Sammlung nostalgische Authentizität mit zeitgemäßen Features.

Die SUPER BOMBERMAN COLLECTION vereint die folgenden Titel in einer explosiven Sammlung:

SUPER BOMBERMAN (japanische Version / US-Version / europäische Version)

Besiege die Roboterarmee, den bösen, machthungrigen Tyrannen Mr. Karat und den Wissenschaftler Dr. Mukk, übernimm das Kommando und durchkreuze ihre Pläne. SUPER BOMBERMAN feierte das Debüt des Franchise auf dem Super NES und führt das für die Serie charakteristische Labyrinth-Gameplay und den kompetitiven Battle-Modus ein, die zu zentralen Elementen der Serie werden sollten.

SUPER BOMBERMAN 2 (japanische Version / US-Version / europäische Version)

Bomberman wurde vom bösartigen Bomber Quintet gefangen genommen. Um des Weltfriedens und seines eigenen Schicksals willen muss er sich ihm stellen. SUPER BOMBERMAN 2 gilt weithin als herausragendes Spiel und hat mit seiner verbesserten Steuerung und ausgewogenen Spielstufen dazu beigetragen, Bomberman als eines der beliebtesten lokalen Multiplayer-Erlebnisse der 16-Bit-Ära zu etablieren.

SUPER BOMBERMAN 3 (japanische Version / europäische Version)

Der böse Professor Bugler hat die grausamen Five Dastardly Bombers, die einst von Bomberman besiegt wurden, wieder zum Leben erweckt und seinen Marsch zur Eroberung des Kosmos begonnen. SUPER BOMBERMAN 3 erweiterte die Serie um charakterspezifische Fähigkeiten und sorgte so für neue strategische Tiefe sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus.

SUPER BOMBERMAN 4 [japanische Version (englische lokalisierte Version verfügbar)]

Bomberman wurde von den vier Bomber-Königen in verschiedene Zeitalter versetzt. Was ist ihr Ziel? Und was ist das mysteriöse Wesen, das im Schatten lauert? SUPER BOMBERMAN 4, ursprünglich exklusiv in Japan veröffentlicht, führte reitbare Charaktere wie Fische, fliegende Schildkröten und vieles mehr ein.

SUPER BOMBERMAN 5 [japanische Version (englische lokalisierte Version verfügbar)]

Ein mysteriöser Mann, der sich selbst als Kaiser einer anderen Welt namens „Terrorin“ bezeichnet, hat acht Vicious Bombers aus dem Gefängnis befreit und mit ihnen als Untergebene eine Invasion begonnen. SUPER BOMBERMAN 5 war der letzte Teil der SUPER BOMBERMAN-Reihe. Das Spiel bot ein nichtlineares Ende, bei dem die Spieler selbst entscheiden konnten, wie ihre Geschichten verlaufen.

Bomberman [japanische Version]

Das erste Spiel der Serie erschien 1985 und legte den Grundstein für die gesamte Reihe. Bomberman bot den Spielern ein strategisches Labyrinthspiel, in dem sie mit Bomben Gegner besiegen und Hindernisse in 50 Levels überwinden mussten. Der Erfolg des ersten Titels führte zu Fortsetzungen und mehreren Spin-off-Serien.

Bomberman II [japanische Version]

Sechs Jahre nach Bomberman erschien Bomberman II und führte das Multiplayer-Gameplay in die Serie ein – eine Neuerung, die auch in zukünftigen Spielen beibehalten wurde und den Weg für große Party-Spielmodi ebnete.