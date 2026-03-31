Super Meat Boy 3D: Erste Wertungen im Medaillenspiegel

Super Meat Boy 3D startet im Xbox Game Pass und überzeugt mit soliden Wertungen der Fachpresse.

Mit Super Meat Boy 3D kehrt heute ein klassischer Hardcore-Plattformer zurück und setzt die bekannte Formel in einer vollständig dreidimensionalen Umgebung um. Im Mittelpunkt steht ein Fleischwürfel auf einer Mission, seine aus Bandagen bestehende Freundin aus den Fängen eines finsteren Gegners zu retten.

Der Weg führt durch gefährliche Level voller Kreissägen, einstürzender Höhlen und tödlicher Fallen. Jeder Abschnitt verlangt präzises Timing und schnelle Reaktionen, da selbst kleinste Fehler sofort bestraft werden.

Die Schwierigkeit steigt stetig an und bleibt bis zum Ende fordernd. Ergänzt wird das Erlebnis durch Bosskämpfe sowie zahlreiche Geheimnisse und freischaltbare Inhalte, die zur Erkundung einladen. Unterschiedliche Umgebungen sorgen dabei für Abwechslung, während der Soundtrack die intensive Action unterstreicht.

Die ersten Testberichte sind pünktlich zum Release eingetroffen und liefern ein erstes Bild. Auf OpenCritic erreicht das Spiel aktuell einen Durchschnittsscore von 79 Punkten. Parallel dazu zeigt sich auf Metacritic mit ebenfalls 79 Punkten ein identisches Ergebnis.

Super Meat Boy 3D ist ab heute auch mit Xbox Game Pass abrufbar.

Was euch im April im Xbox Game Pass erwartet, könnt ihr in diesem Artikel erfahren.

Super Meat Boy 3D – Medaillenspiegel

Smash Jump 9/10

GamePro 85/100

DayOne 8,5/10

IGN DE 80/100

TheGamer 80/100

Insider Gaming 80/100

DualShockers 8/10

CGMagazine 7/10

NintendoWorldReport 7/10

Shacknews 70/100