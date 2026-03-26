Super Meat Boy 3D: In Kürze im Xbox Game Pass-Abo verfügbar

Super Meat Boy 3D erscheint am 31. März 2026 für Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel mit Xbox Game Pass.

Der kultige Plattform-Herausforderer kehrt zurück: Super Meat Boy 3D startet am 31. März 2026 auf Xbox Series X|S und PC.

Zum ersten Mal in 3D umgesetzt, verspricht der Titel die legendäre Schwierigkeit und rasante Action des Originals – nun in einer neuen Dimension.

Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihre Fortschritte sowohl auf Konsole als auch am PC nutzen, während der Xbox Game Pass direkten Zugriff auf das Spiel ermöglicht.

Der gerade veröffentlichte Release Date Announcement Trailer zeigt eine Vorschau auf die knallharten Level, die präzises Timing, schnelle Reflexe und unermüdlichen Ehrgeiz erfordern.

Mit seinem charmanten, blutigen Humor, den anspruchsvollen Plattform-Passagen und der 3D-Umsetzung bietet Super Meat Boy 3D ein intensives Erlebnis für Fans des Originals und neue Spieler gleichermaßen. Wer sich auf die gnadenlosen Level stürzen möchte, sollte sich den 31. März 2026 fett im Kalender markieren.