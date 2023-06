Super Mega Baseball 4: Legenden stehen zum Abschlag bereit

Autor:, in / Super Mega Baseball 4

Electronic Arts, EA SPORTS und Metalhead geben die weltweite Veröffentlichung von Super Mega Baseball 4 bekannt. Das Spiel bietet mit echten Baseball-Legenden und visueller, unbeschwerter Unterhaltung, die die Fans im gesamten Franchise genossen haben, eine neue Ebene an Spannung und Authentizität.

Super Mega Baseball 4 erscheint erstmalig für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, mit Crossplay in Wimpelrennen und Online-Ligen auf allen Plattformen, einschließlich Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam.

Super Mega Baseball 4 führt das beliebte Franchise zu neuen Höhen – mit einem immersiven und lebendigen Gameplay, das der Super Mega Baseball-Reihe treu bleibt.

Gemeinsam mit dem Hall of Fame-Baseballspieler David „Big Papi“ Ortiz als ersten Cover-Athleten des Franchises sind mehr als 200 überlebensgroße Baseballlegenden wie Babe Ruth, Hank Aaron, Jose Bautista, Randy Johnson und viele mehr bereit, sich mit dem beliebten All-Stars-Erlebnis der Super Mega League auf das Baseballfeld zu wagen.

„Wir freuen uns unglaublich darauf, Super Mega Baseball 4 gemeinsam mit EA SPORTS zu veröffentlichen und mit Spieler auf der ganzen Welt die Freude am visuell unbeschwerten Baseball zu teilen“, sagte Scott Drader, Studio Director und Senior Producer von Metalhead. „Mit spannenden neuen Features und Inhalten, die von der Community gefordert wurden, umfassenden Anpassungsoptionen und einer Vielzahl der bekanntesten Baseball-Legenden können wir es kaum erwarten, dass Fans Home Runs erzielen.“

Super Mega Baseball 4 bietet das umfangreichste Präsentations-Upgrade in der Geschichte des Franchises. Jeder Winkel des Spiels wird sich mit schöner Grafik, verbesserten Spieleranimationen und neuen Stadien besser denn je anfühlen.

Das Spiel enthält eine Reihe neuer Features in grundlegenden Modi wie Exhibition, Franchise, Wimpelrennen, Saison und Online-Ligen, darunter:

Mehr als 200 Baseball-Legenden: finden sich in Super Mega Baseball 4, ebenso wie beliebte Super Mega Baseball-Charaktere. Spieler können in einer Liga von Baseball-Legenden mit nach Ära organisierten Teams spielen oder das Ganze mit dem Shuffle Draft mischen, einem neuen Feature, mit dem sowohl Legenden als auch Super Mega All-Stars draftbar sind, um einen einzigartigen Kader zu erstellen.

finden sich in Super Mega Baseball 4, ebenso wie beliebte Super Mega Baseball-Charaktere. Spieler können in einer Liga von Baseball-Legenden mit nach Ära organisierten Teams spielen oder das Ganze mit dem Shuffle Draft mischen, einem neuen Feature, mit dem sowohl Legenden als auch Super Mega All-Stars draftbar sind, um einen einzigartigen Kader zu erstellen. Neue Plattformen und Cross-Play: Super Mega Baseball 4 wird zum ersten Mal auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erweitert und bietet wichtiges Cross-Play für Wimpelrennen und in den Online-Ligen auf den neuen Plattformen sowie auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Super Mega Baseball 4 wird zum ersten Mal auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erweitert und bietet wichtiges Cross-Play für Wimpelrennen und in den Online-Ligen auf den neuen Plattformen sowie auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die häufigsten Anfragen aus der Community: Unzählige von Fans geforderte Upgrades werden kombiniert, um dem Gameplay noch mehr Tiefe zu verleihen. Angefangen beim neuen Shuffle Draft, einer von deck-building inspirierten Funktion, über erweiterte Spielereigenschaften und einem neuen Teamchemie-System, das noch mehr Strategien ermöglicht, bis hin zu automatischen Laufwegen und Runnern, Two-Way-Spieler, erweiterte Bullpens, anpassbare Free-Agent-Pools und mehr.

Unzählige von Fans geforderte Upgrades werden kombiniert, um dem Gameplay noch mehr Tiefe zu verleihen. Angefangen beim neuen Shuffle Draft, einer von deck-building inspirierten Funktion, über erweiterte Spielereigenschaften und einem neuen Teamchemie-System, das noch mehr Strategien ermöglicht, bis hin zu automatischen Laufwegen und Runnern, Two-Way-Spieler, erweiterte Bullpens, anpassbare Free-Agent-Pools und mehr. Classic-Liga der Creators: Spieler können eine neue Liga spielen, die sich aus einigen der größten Namen der Baseball-Fangemeinde zusammensetzt, darunter Jomboy Media, Mighty Goat, Koogs46, Shelfy, Fuzzy und viele mehr.

Spieler können eine neue Liga spielen, die sich aus einigen der größten Namen der Baseball-Fangemeinde zusammensetzt, darunter Jomboy Media, Mighty Goat, Koogs46, Shelfy, Fuzzy und viele mehr. Überarbeitete Grafik: Fans erleben authentischen, filmreifen Baseball, der durch neue Kameras, Zwischensequenzen und Beleuchtung ermöglicht wird und in jedem Stadion eine lebensechte Umgebung bietet.

Fans erleben authentischen, filmreifen Baseball, der durch neue Kameras, Zwischensequenzen und Beleuchtung ermöglicht wird und in jedem Stadion eine lebensechte Umgebung bietet. Verbessertes Audio: Neue Zuschauerstimmen, Dialoge und Foley-Audio verleihen dem Ton im gesamten Spiel ein großes Upgrade von der Home Plate bis auf die Tribünen. Außerdem werden Spieler mit einem brandneuen Soundtrack mit lizenzierter und originaler Musik in den Sound des Baseballs eintauchen.

Zum Schluss noch der Launch-Trailer: