Super Monkey Ball: Banana Mania: HD-Remaster erscheint im Oktober

Nachdem ein Insider mehrere Screenshots und sogar das Cover zu Monkey Ball: Banana Mania geleaked hatte, wurde das Spiel gestern während des Nintendo Direct Streams offiziell angekündigt und wird für Xbox Konsolen, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht.

This is "Super Monkey Ball: Banana Mania".

Platforms: Switch (obv), PS4, PS5, XBOX One, Series X For Screenshots: See the thread#E32021 #NintendoDirect pic.twitter.com/7IfAYhTg17 — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 14, 2021

Soccer is in the Gamehttps://t.co/8XGMi1hqe0 — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 14, 2021

Monkey Ball: Banana Mania wird am 5. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Das HD-Remaster der originalen Super Monkey Ball-Spiele (Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, Super Monkey Ball Deluxe). Super Monkey Ball Banana Mania erscheint weltweit am 5. Oktober für alle gängigen Konsolen und PC. Mehr als 300 liebevoll nachgebildete Level und Labyrinthe, 12 lustige Minispiele und eine bezaubernde Charakter-Besetzung kehren in diesem originalgetreuen Remaster in die wundersamen Welten von Super Monkey Ball zurück – perfekt zum 20-jährigen Jubiläum der Affenmagie.

Der Super Monkey Ball Banana Mania-Ankündigungstrailer:

Super Monkey Ball Banana Mania rollen, kippen und hüpfen Fans der gelben Fruchtstange durch fantasievolle Welten, während AiAi und seine Affenfreunde die ruchlosen Pläne des verrückten Affenwissenschaftlers Dr. Bad-Boon vereiteln! Keine Banane ist in diesem epischen neuen Monkey Ball-Abenteuer sicher, mit moderner Grafik und Features, fesselnder Story im Comic-Stil, lokalem 4-Spieler-Koop-Modus, Online-Herausforderungen und Bestenlisten sowie einem ganzen Fass voller neuer spielbarer Charaktere, die die Magie der kultigen Originale wieder aufleben lassen.

„Ich bin so aufgeregt, diese Nachricht endlich mit den AiAi-Fans auf der ganzen Welt zu teilen“, sagte Masao Shirosaki, Produzent und Regisseur von Super Monkey Ball Banana Mania. „Es ist eine Ehre, ein Teil der 20-jährigen Geschichte einer solch ikonischen Serie zu sein. Der Charme und die Verspieltheit von Super Monkey Ball sind tief in seiner DNA verwurzelt, und wir freuen uns darauf, dass unsere Fans die Freude und das Wunder des neuesten Abenteuers erleben können.“

Super Monkey Ball Banana Mania wird am 5. Oktober 2021 als spezielle 20th Anniversary Edition inkl. Artbook, Wendecover, Sammelhülle und 10 kosmetischen Gegenständen.