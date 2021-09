Super Monkey Ball: Banana Mania: Hello Kitty trifft auf AiAi und seine Gang

Hello Kitty grüßt die Affenbande in Super Monkey Ball Banana Mania!

SEGA und Sanrio kündigen einen weiteren Gast-Charakter für die Affensause in Super Monkey Ball Banana Mania an. Hello Kitty wird die Affentruppe als DLC-Charakter gehörig aufmischen und ab Veröffentlichung auf allen Plattformen für 4,99 € verfügbar sein.

Das fröhliche und glückliche Mädchen mit einem Herz aus Gold schließt sich AiAi und der Affenbande für ihr neustes Abenteuer in Super Monkey Ball Banana Mania an. Sie bereichert die Truppe mit ihrer Freundlichkeit und Freundschaft.

Unter anderem freuen sich Morgana aus Persona 5, Beat aus Jet Set Radio, Kiryu aus Yakuza und das beliebte Duo Sonic the Hedgehog und Miles „Tails“ Prower auf ihre Gesellschaft. Wie sagt sie doch immer gleich? „Man kann nie zu viele Freunde haben!“

Super Monkey Ball Banana Mania erscheint am 5. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One im Handel.