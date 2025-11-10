Super Polygon Grand Prix: Rennspiel bringt das goldene Zeitalter der Arcade-Racer zurück

Der Solo- und Indie-Entwickler „Rozz Games“ hat bekannt gegeben, dass Super Polygon Grand Prix schon bald für PC, Xbox, Nintendo, PlayStation und Atari erscheinen wird.

Mit Super Polygon Grand Prix kehrt der klassische Arcade-Rennspaß im modernen Gewand zurück.

Das Hochgeschwindigkeitsrennspiel erscheint bald für PC, Xbox, Nintendo, PlayStation und Atari und richtet sich an alle, die Geschwindigkeit, Wettbewerb und Retro-Charme lieben.

Im Mittelpunkt steht intensives Racing mit dynamischer KI, bei dem ihr in halsbrecherischem Tempo über detailreiche Rennstrecken jagt.

In Super Polygon Grand Prix wählt ihr euer Auto, tretet gegen hartnäckige Gegner an und schaltet im Fortschrittsmodus 48 Strecken sowie 20 Fahrzeuge frei.

Die Rennstrecken führen euch durch ikonische Orte wie London, Tokio, Rom, die Alpen und die USA – inspiriert von den größten Rennstrecken der Geschichte und ergänzt durch fantasievolle neue Umgebungen.

Dank des klaren, schnellen Spielzugangs entfällt langes Navigieren durch Menüs, sodass ihr direkt ins Rennen starten könnt.

Der Titel fängt die Ästhetik und Atmosphäre des Arcade-Racer-Booms der 90er-Jahre ein und kombiniert sie mit moderner Grafiktechnologie. Fans von Outrun & Co. werden sich sicher freuen!

Der treibende Soundtrack im 90er-Stil verstärkt das nostalgische Feeling, während ihr versucht, euch in packenden Rennen gegen 29 weitere Fahrzeuge zu behaupten.

Neben Einzelspieler-Rennen bietet Super Polygon Grand Prix sowohl lokalen Split-Screen-Multiplayer als auch Online-Bestenlisten, auf denen ihr eure Zeiten mit Spielerinnen und Spielern weltweit vergleichen könnt. Ob allein oder gemeinsam mit Freunden – Super Polygon Grand Prix verspricht pure Geschwindigkeit, Stil und klassische Arcade-Action in Perfektion.

Hier könnt ihr euch ein älteres Gameplay-Video anschauen:

Und hier gibt es frische Spielszenen:

I'm feeling the Good Vibrations! 🏁#SuperPolygonGrandPrix

Coming soon to PC, Xbox, Nintendo, PlayStation and Atari pic.twitter.com/f0g2GMJm03 — Rozz Games (@games_rozz) November 8, 2025