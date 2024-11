Super Rolling Heroes Deluxe: 3D-Plattformer rollt in den Verkauf

Autor:, in / Super Rolling Heroes Deluxe

JanduSoft und Solid Neon Games freuen sich, die Veröffentlichung von Super Rolling Heroes Deluxe bekannt zu geben.

Dieser 3D-Plattformer, der ab heute auf allen gängigen Plattformen erhältlich ist, lädt die Spieler zu einem verrückten Abfahrtserlebnis ein, bei dem die Schwerkraft und der Schwung eure besten Verbündeten sind … und eure größten Herausforderungen.

Übernehmt die Kontrolle über einen farbenfrohen, rollenden Helden und bewältigt lebendige Level voller zerstörbarer Objekte, aber auch voller tödlicher Hindernisse. Der Schlüssel zum Sieg? Behaltet euren Schwung bei, zerstört alles, was sich euch in den Weg stellt, und timt eure Bewegungen perfekt, um die Level in Rekordzeit zu schaffen.

Super Rolling Heroes Deluxe ist jetzt auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One erhältlich.