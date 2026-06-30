Supermassive Games: CEO Robert Henrysson tritt nach kurzer Amtszeit zurück

Beim britischen Entwicklerstudio Supermassive Games, bekannt für Titel wie The Dark Pictures und Until Dawn, kommt es zu einem Führungswechsel. CEO Robert Henrysson hat seinen Posten überraschend niedergelegt.

Henrysson war erst im Januar 2024 zum CEO des Studios ernannt worden. Zuvor war er unter anderem als Chairman bei Avalanche Studios tätig, wo er zwischen 2017 und 2024 arbeitete.

Ein offizieller Grund für seinen Rücktritt wurde bislang nicht genannt. Das Studio äußerte sich lediglich zum Wechsel an der Unternehmensspitze, ohne weitere Details zu den Hintergründen zu nennen.

Zuletzt arbeitete Supermassive Games unter anderem an dem kommenden Titel Directive 8020, der das Portfolio der bekannten narrativen Horror-Reihe weiter ausbauen soll.