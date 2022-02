Supermassive Games: Markenrechte am Spielnamen The Quarry gesichert

Der Entwickler Supermassive Games sicherte sich jetzt die Markenrechte am Spielnamen The Quarry.

Bei Supermassive Games arbeitet man nicht nur weiterhin an der Horrorspielreihe The Dark Pictures Anthology. Vergangenen Gerüchten und Hinweisen zufolge soll sich ein Multiplayer Spiel in Entwicklung befinden und ein Remake von Until Dawn.

Wie the_marmolade jetzt entdeckte, hat sich der Entwickler die Rechte am Spielnamen „The Quarry“ gesichert.

Ob es sich dabei um das besagte Multiplayer Spiel handelt, ist ungewiss.

Wie VGC berichtet, soll das nächste Spiel von Supermassive in diesem Jahr durch Publisher 2K Games veröffentlicht werden.