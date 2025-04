Supermassive Games: Unangekündigtes Blade Runner-Spiel eingestampft – Bericht

Laut einem Bericht soll Supermassive Games an einem Spiel mit Blade Runner-Lizenz gearbeitet haben.

Wie Insider Gaming berichtet, soll es sich um ein „charakterorientiertes, cineastisches Action-Adventure“ mit dem Namen Blade Runner: Time To Live gehandelt haben. Die Spielzeit des Einzelspieler-Erlebnisses wird mit 10 bis 12 Stunden angegeben.

Das Spiel befand sich seit September 2024 in der Vorproduktion, die im März 2025 enden sollte. Ein Prototyp sollte bis September 2025 entwickelt werden.

Blade Runner: Time To Live wäre für die aktuellen Konsolen Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC erschienen. Auch eine Next-Gen-Version war geplant.

Spieler wären in der Third-Person in die Rolle des alten Nexus-6-Modelles „So-Lange“ geschlüpft, das über ihre übliche Lebenszeit hinaus lebte.

In den Dokumenten zum Spiel heißt es: „Reise von der wimmelnden Unterstadt von New Zurich 2065 zu den unheimlichen Überresten der vergessenen Welt dahinter. Unter dem Befehl, Rev, den mysteriösen und skrupellosen Anführer eines unterirdischen Replikanten-Netzwerks, in den Ruhestand zu versetzen, wirst du verraten und in einer brutal feindlichen Umgebung zum Sterben zurückgelassen.“