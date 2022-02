Supermassive Games: Until Dawn Remake für aktuellen Konsolen in Arbeit laut Gerücht

The Dark Pictures-Entwickler Supermassive Games soll an einem Until Dawn Remake für aktuelle Konsolen arbeiten.

Der britische Entwickler Supermassive Games sollte mit seiner Horrorspiel-Reihe The Dark Pictures alle Hände voll zu tun haben. Zunächst ist mit Devil in Me der Abschluss von Season One für dieses Jahr geplant.

Darüber hinaus gab es eindeutige Hinweise, dass eine weitere Season mit bis zu fünf Teilen erscheinen könnte.

Darüber hinaus soll auch an einem Remake von Until Dawn gearbeitet werden. Das Horrorspiel erschein 2014 exklusiv für die PlayStation 4.

Insider AccountNGT will von mehreren Quellen gehört haben, dass Supermassive Games schon eine Weile am Remake zu Until Dawn für die aktuelle Konsolengeneration arbeiten soll.

Until Dawn wurde seinerzeit von Sony veröffentlicht. Zur Entwicklung nutzte Supermassive die Decima Engine von Guerrilla Games. Fraglich ist also auch, wie es um die Rechte bestellt ist.