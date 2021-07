Surgeon Simulator 2: Access All Areas: Erscheint im September für Xbox Series X|S

Surgeon Simulator 2: Access All Areas erscheint am 2. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, im Windows Store und über Steam.

In einem neuen Trailer wurde das Releasedatum für Surgeon Simulator 2: Access All Areas bekannt gegeben. Demnach erscheint das Spiel am 2. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, im Windows Store und über Steam.

Diese Version beinhaltet alle Updates und Erweiterungen des letzten Jahres. Surgeon Simulator 2: Access All Areas ist für die Xbox Series X|S-Konsolen optimiert und bietet euch 4k-Grafik und 60fps. Milo, Penny, Heather und Kamal haben noch nie so gut ausgesehen! Der Titel unterstützt Xbox Smart Delivery. Euch steht also immer die beste Version zur Verfügung, die eure Konsole wiedergeben kann.