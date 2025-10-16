Surviving Mars: Relaunched: Besiedlung im November datiert

Paradox Interactive kündigt heute an, dass Surviving Mars: Relaunched von Haemimont Games am 10. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Surviving Mars: Relaunched ist eine überarbeitete, erweiterte und remasterte Version von Surviving Mars, dem preisgekrönten Science-Fiction-Städtebau-Spiel, das ursprünglich 2018 erschienen ist.

Es wird das verbesserte Originalspiel und neue, bisher unveröffentlichte Spielinhalte sowie alle bisher erschienenen DLCs, von Erweiterungen bis hin zu kosmetischen Ergänzungen, in einem kompletten Erlebnis enthalten.

Außerdem hat Paradox heute die Surviving Mars: Relaunched – Ultimate Edition angekündigt, die den Prime Mission-Erweiterungspass enthält, mit dem man beim Kauf einen neuen Missionssponsor im Spiel erhält, und zwei kommende Erweiterungen zum Spiel hinzufügt: Feeding the Future, das im zweiten Quartal 2026 erscheinen wird, und Machine Utopia, das im vierten Quartal 2026 verfügbar sein wird.

Surviving Mars: Relaunched vereint das ursprüngliche Kolonie-Management-Spiel von Haemimont Games mit dem gesamten Katalog an Erweiterungen – von großen Erweiterungen bis hin zu kosmetischen Add-ons und Radiosendern –, die alle verbessert und überarbeitet wurden.

Darüber hinaus ist das brandneue Martian Assembly-Update enthalten. Die verbesserte Grafik und die aktualisierte Benutzeroberfläche bieten erfahrenen Spielern das ultimative Surviving Mars-Erlebnis und neuen Kommandanten einen idealen Einstieg.

In der Ultimate Edition haben die Spielerinnen und Spieler sofortigen Zugriff auf einen neuen Missionssponsor: Interplanetary Codex, eine Organisation, die nicht nur die Kolonisierung des Mars im Visier hat, sondern auch dessen Organisation und die Vorbereitung auf seine politische Zukunft. Dieser Sponsor verfügt über ein einzigartiges Justizgebäude sowie über Instrumente zur Pflege der diplomatischen Beziehungen zur Erde – und über Finanzmittel, sofern die Kolonie-Fraktionen zustimmen.

Zukünftige Erweiterungen für die Ultimate Edition umfassen Feeding the Future, das die Lebensmittel- und Produktionssysteme erweitert, tiefgreifendere Verwaltungsoptionen einführt und Mahlzeiten zur Auswahl stellt, die sich auf Komfort und geistige Gesundheit auswirken, sowie Machine Utopia, das mechanisierte Arbeit und massive industrielle Optionen auf den roten Planeten bringt.

Surviving Mars: Relaunched wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 Euro erhältlich sein. Die Surviving Mars: Relaunched – Ultimate Edition wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro erscheinen.

Besitzer von Surviving Mars, die Surviving Mars: Relaunched auf derselben Plattform kaufen, erhalten das Spiel zum empfohlenen Rabattpreis von 19,99 Euro (Standard-Edition) und 39,99 Euro (Ultimate Edition). Weitere Informationen zu diesem Angebot gibt es auf der jeweiligen Store-Seite.